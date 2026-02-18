Haberler

'Hoş geldin Ramazan' etkinliğinde hurma ve şerbet ikramı

Güncelleme:
Erzurum'un Oltu ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen 'Hoş geldin Ramazan' etkinliği kapsamında öğrencilere ve vatandaşlara manilerle hurma ve şerbet ikram edildi.

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Hoş geldin Ramazan' etkinliğinde öğrenci ve vatandaşlara manilerle hurma ve şerbet ikram edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ramazan ayı boyunca okullarda öğrencilerin milli ve manevi değerlerini geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler uygulanacağı konusundaki yazısı doğrultusunda Erzurum'un Oltu ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 'Hoş geldin Ramazan' etkinliği düzenlendi. Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler manilerle sınıfları gezip, ramazan şerbeti ve hurma ikram etti. Sınıf ziyaretlerini tamamlayan öğrenciler, okul önüne kurdukları stantla bölge halkına da şerbet ve hurma dağıttı. Davul çalıp maniler söyleyen öğrenci, ilgi çekti.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Önser Yeğin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda ramazan ayını özel bir etkinlikle karşılamak istediklerini belirterek, "Öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte güzel bir program hazırladık. Bugün halkımıza davul ve maniler eşliğinde ramazan şerbeti ikramında bulunduk. Sınıflarımızda da ramazan etkinlikleri düzenleyerek farkındalık oluşturduk. Bir ay boyunca hem öğrencilerimize hem de vatandaşlarımıza ramazan ayının manevi iklimini yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

