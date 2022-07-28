ÖLDÜRÜLEN KAHVECİ, AĞABEYİYLE TARTIŞAN SALDIRGANI DIŞARI ÇIKARTMAK İSTEMİŞ

KONYA'nın Bozkır ilçesinde öldürülen kahvehane sahibi Fatih Uyar'ın (39) küfür eden Mehmet Ali Y.'yi dışarıya çıkarmak istediği için kurşunların hedefi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mehmet Ali Y.'nin ağabey İbrahim Uyar ile daha önceden tartıştığı, konuşmak için dükkana geldiği belirtildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yukarı Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Mehmet Ali Y., tartıştığı kahvehane sahibi Fatih Uyar ile araya giren müşteriler Memiş Cırnaz ve Mehmet Ali Pomay'a tabancayla ateş etti. Kanlar içinde kalan 3 kişi, ihbarla gelen ambulansla Bozkır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatih Uyar, burada hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Pomay ise Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Fatih Uyar'ın cenazesi toprağa verilirken, 2 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Ali Y. ise adliyeye sevk edilecek.

KÜFÜR EDİNCE MÜDAHALE ETMİŞ

Bu arada olay ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mehmet Ali Y. ile Fatih Uyar'ın ağabeyi İbrahim Uyar arasında daha önceden tartışma yaşandığı, saldırganın konuşmak için kahvehaneye geldiği belirtildi. Saldırganın çıkan tartışmada İbrahim Uyar'a küfür ettiği, bu durumdan rahatsız olan Fatih Uyar'ın ise olaya müdahale ettiği öğrenildi. Fatih Uyar'ın, müşterilerin rahatsız olmaması için Mehmet Ali Y.'yi dışarıya çıkarmak istediği, bunun üzerine saldırganın tabanca ile ateş açtığı bildirildi. Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.