'Öldüren diş çekimi' davasında sanıklara 'indirimli' cezaya tepki: Oğlumun mezarına nasıl gideceğim

BURSA'da özel bir klinikte sedasyon altında yapılan diş çekimi ve dolgu işlemi sonrası fenalaşan Deniz Sönmez'in (5) hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin davada, diş hekimi Aleyna G. ile anestezi uzmanı Levent O.'ya verilen indirimli hapis cezasına, Sönmez ailesi tepki gösterdi. Baba Aydın Sönmez, "2 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesi hüsranla sonuçlandı. Suçlular, 'Bilinçli taksirle öldürme'den 4'er yıl ceza aldılar. Oğlumun mezarına nasıl gideceğim? Nasıl bir yüzle mezarının başına oturacağım?" dedi.

Olay, 2023 Kasım'da meydana geldi. Elena-Aydın Sönmez çifti, tek çocukları Deniz Sönmez'i diş ağrısı şikayeti ile Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki özel diş kliniğine götürdü. Muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edilen Deniz için 10 Kasım'a randevu verildi. Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekilip, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapılan Deniz Sönmez, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı. Ağzında yoğun kanama olan Sönmez'in ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz Sönmez, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşan Sönmez, ailesi tarafından götürüldüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Deniz Sönmez, 13 Kasım'da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

DİŞ KLİNİĞİ 1 AY SÜREYLE MÜHÜRLENDİ

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından diş kliniği, 1 ay süreyle kapatıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma sonrası diş hekimi Aleyna G., anestezi uzmanı doktor Levent O., anestezi teknikeri Gül K. ile diş sağlığı polikliniği mesul müdürü Kerem G.Y. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçlarından 3 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'BEN ÇOCUK UYANDIKTAN SONRA AYRILDIM'

Bursa 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına; Deniz Sönmez'in anne ve babasının yanı sıra tutuksuz sanıklar Aleyna G., Levent O., Kerem G. Y., Gül K. ve taraf avukatları katıldı. Son savunması için söz alan Levent O., 30 yıllık hekimlik kariyerinin olduğunu belirterek, "Meslek hayatımın 25 yılında anestezi uzmanı olarak görev yaptım. Benim yaptığım sedasyon işleminde ölüme götüren bir neden yoktur. Raporlarda bu bağlantı kurulamamıştır. Türkiye'de her gün binlerce sedasyon işlemi uygulanmaktadır. Rahmetli çocuğumuza da sedasyon işlemi uyguladık. Ben çıkana kadar çocuğumuz kendine gelip, su istemiştir. Ben çocuk uyandıktan sonra ayrıldım. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

'BEN TIP HEKİMİ DEĞİL, DİŞ HEKİMİYİM'

Diş hekimi Aleyna G. ise "Hastayı kontrol etmenin sorumluluğu bende değil, anestezi uzmanındadır. Ben ateşi olduğu için müdahale ettim. Taksi çağırıp, göndermedim. Herhangi bir ilgisizliğim yoktur. Aksine en çok ilgilenen kişi, benim. Birinin ateşi çıktığında ateş düşürücü verebilirim, müdahale edemem. Ben tıp hekimi değilim, diş hekimiyim. Dolgu ve kanal tedavisi yapmayı bilirim. Ateşi çıktığında zaten ilaç verdim. Daha nasıl müdahale edebilirim" dedi. Kerem G.Y. de "Benim söz konusu yapılan uygulamada fiilen bir dahlim yoktur. Beraatimi talep ediyorum" derken, Gül K. de beraatini istedi.

SANIKLARA İNDİRİM YAPILDI

Savunmaların ardından mahkeme, Levent O. ile Aleyna G.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edip ardından suç kayıtlarının bulunmaması ve duruşmadaki tutumları nedeniyle indirim uyguladı. Böylece Levent O. ile Aleyna G.'nin cezası, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına indirildi. Gül K., 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na Muhalefet' suçundan 1 yıl hapis ile 5 bin TL adli para cezası aldı. Gül K.'nin cezası da 10 ay hapis ile 4 bin lira adli para cezası oldu. 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Kerem G.Y.'nin cezası da 97 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi.

'ORTADA GİDEN BİR CAN VAR'

Karar sonrası Sönmez ailesi, DHA muhabirine konuştu. Kararın ardından evlatlarını kaybetmenin acısının daha da arttığını söyleyen baba Aydın Sönmez, "2 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesi hüsranla sonuçlandı. Suçlular, 'Bilinçli taksirle öldürme'den 4'er yıl ceza aldılar. Ortada giden bir can var. Bir kedinin canı bile 3 yıl 8 ay kadar değerliyken, bir masum çocuğun canı 4 yıl 5 aya değere sahipmiş, görmüş olduk. Oğlumun mezarına nasıl gideceğim? Nasıl bir yüzle mezarının başına oturacağım? Nefes aldığımız sürece mücadelemiz sürecek" dedi.

'ÇOK ZORUMA GİTTİ'

Mahkeme sırasında yaşananları anlatan baba Sönmez, "Mahkemede operasyonu yapan doktor, 'Ben tıp doktoru değilim, diş doktoruyum' diye kendisini savundu. Anestezi doktoru ise geçmişini öne sürerek, her mahkemede savunma yaptı. Mahkeme de sanki onlar mağdur gibi davrandılar; çok zoruma gitti. Sanki giden can benim değil, onlarınmış gibi mağduru oynadılar" diye konuştu.

