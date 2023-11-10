Öldürdükten sonra kan izlerini silmek için temizlik yapmış

BURDUR'da evine gittiği Bayram Sertcan'ı (76) bıçaklayarak öldürüp, eşi Zehra Sertcan'ı (67) da ağır yaralayan Ayhan Ulu (41), tutuklandı. Ulu, ifadesinde Bayram Sertcan'ı öldürdükten sonra evde priz ve dolaplarda oluşan kan izini silmek için temizlik yaptığını, Zehra Sertcan'ın da öldüğünü sandığını anlattı.

Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil eve, 30 Ekim'de saat 09.00 sıralarında Sertcan ailesinin bakıcısı kadın geldi. Bakıcı kadın, kapıyı açtıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla eve, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Giriş kapısının yanındaki camdan içeri giren itfaiye ekibi, Zehra Sertcan'ı odada kanlar içinde yerde, eşi Bayram Sertcan'ı ise mutfakta hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, Bayram Sertcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Zehra Sertcan, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bayram Sertcan'ın otopsisinde vücudunda 3 bıçak darbesine rastlandı. Bayram Sertcan'ın cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

500 SAAT GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Burdur Emniyet Müdürlüğü olayı çözmek için 2 komiser ve 8 polis memurundan oluşan 3 ekip kurdu. Ekipler, olay gününden itibaren 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. 30 farklı noktadan alınan güvenlik kamerası kayıtlarında 1200 araç ve 950 kişiye yönelik araştırma sonrası ekipler, olayın şüphelisinin, Bayram Sertcan'ın evindeki tamir işlerine yardımcı olan inşaat ustası Ayhan Ulu olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takip sonrası Ayhan Ulu, dün Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Ayhan Ulu'nun eşi A.U. (37) da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

İlk ifadesinde Bayram Sertcan'ı uzun süredir tanıdığını söyleyen Ayhan Ulu, zaman zaman borç para aldığını anlattı. Ayhan Ulu, mutfakta Bayram Sertcan'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra bir miktar para ile ziynet eşyası alarak kaçtığını itiraf etti. Ayhan Ulu'nun kiracı olarak oturduğu evde delil toplayan ekipler, otomobilini de incelemek için emniyet otoparkına götürdü. Ayhan Ulu'nun evinde suç aleti bıçak, olay yerinden çalınan 3 bin 605 lira, altın künye ile olay sırasında kullanılan cerrahi eldiven ele geçirildi. A.U. ise emniyetteki sorgusunda olaydan bilgisi olmadığını, eşinin elini çalışırken kestiğini söylediğini anlattı. A.U., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

TADİLATI KONUŞMAK İÇİN EVE GİTTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayhan Ulu, savcılıktaki sorgusunda olayın yaşandığı akşam saat 21.00 sıralarında tadilat için beton dökme işini konuşmak amacıyla Bayram Sertcan'ın evine gittiğini belirtti. Zehra Sertcan'ın 'Yine mi sen geldin, hırsızlık mı yapmaya geldin' sözleri üzerine Ayhan Ulu, Bayram Sertcan ile konuşmak için mutfağa geçtiklerini söyledi..

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ÜZERİNE HALI SERDİ

Ayhan Ulu, "Zehra Teyze beni suçlayıcı konuşmaya devam edince onu itekledim ve yüzüne vurdum. Bayram Amca bu hareketime sinirlendi ve tartışmaya başladık. Söylediklerine sinirlenip onu yere yuvarladım. Kalkmaya çalışırken lavabonun üzerindeki bıçağı alıp 3-4 darbe vurdum. Bayram Amca yere yığıldı. O sırada benim de elim kesildi. Zehra Teyzeye baktım, evin içinde dolaşıyordu. Aniden gelip Bayram Amcayı o halde görmesin, diye koridordaki halıyı alarak yerdeki Bayram Amcanın üzerine attım. Bayram Amcanın elime bulaşan kanını yatak odasındaki dolaptan aldığım havlu ile sildim. Havluyu alırken dolapta çanta gördüm ve beğendiğim için çantayı da aldım" dedi.

ZEHRA SERTCAN'I ÖLDÜ SANMIŞ

Diğer odada yatan Zehra Sertcan'a yumruk attığını ve bıçakla kafasına vurduğunu anlatan Ayhan Ulu, Zehra Sertcan'ın öldüğünü düşünerek evden ayrıldığını söyledi. Evdeki lambaları da kapattığını aktaran Ayhan Ulu, "Dokunduğum prizler ve kapı kolları ile üzerimdeki kazağa kan bulaşınca evin kapısını açık bırakıp, kendi evime gidip kazağımı değiştirdim. Kanlı kazak ile çantayı evimin kömürlüğüne bıraktım" dedi.

KAN İZLERİNİ TEMİZLEDİ

Eldiven alıp olay yerine döndüğünü söyleyen Ayhan Ulu, "Bıçağı lavaboda yıkadım. Prizler ve kapı kollarını temizledim. Bayram Amcanın pantolonundaki paraları aldım. Bununla otomobilime akaryakıt aldım. Kendi evime gidip sigara içtim. Sabah 04.00 gibi Zehra Teyzeyi kontrol etmek için tekrar olay yerine gittim. Yatak odası tarafındaki pencereyi tornavida ile açmak istedim, açamadım. Eve giremeyince evin garajında bir sigara daha içtim. Evime dönüp sabah eşime fark ettirmeden işe gidiyormuş gibi çıkıp hastaneye gittim. Teneke açarken elimi kestiğimi söyledim, dikiş atıldı. Daha sonra kan lekesi olan kazak, çanta, eldiven ve olay yerinden aldığım havlu ile bezi Mehmet Akif Kent Ormanı'nda yaktım" dedi.

2 KEZ BORÇ ALMIŞ

Kumar alışkanlığı olduğunu, borsa ve kripto para ile ilgilendiğini belirten Ayhan Ulu, ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Zaman zaman çevremden borç alırdım. Bayram Amcadan 2 defa borç aldım. İkinci defa aldığımı söz verdiğim günde ödeyemediğim için Bayram Amca evime gelip eşimle görüşmüş. Borç için geldiğini söylememiş ama eşim borçlanmam sebebiyle geldiğini anlamış. Ben de hemen borcumu ödedim. Olayı başından sonuna kadar tek başıma gerçekleştirdim. Kimseden yardım almadım. Oraya gitme amacım para almak değildi. Kömürlük kısmına beton dökülmesi işini konuşmak için gittim. Olay anlık gelişti."

TUTUKLANDI

Ayhan Ulu, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe 'Kasten adam öldürmek', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı yağma' suçlarından tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.