Olay iddia! Emniyet müdürünün evinden depremzedeler için yollanan yardım malzemeleri çıktı

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde yıkıma neden olurken, bölgeden gelen bir haber geniş yankı uyandırdı. Deprem bölgesinde görevlendirilen bir emniyet müdürünün görev yerine dönerken, yanında depremzedeler için gönderilen birçok malzemeyi götürdüğü öne sürüldü. Gözaltına alınan emniyet müdürü tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılırken, savcılık bu karara itiraz etti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, asrın felaketi olarak gösterilen depremde 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

EMNİYET MÜDÜRÜ MALZEMELERİ EVİNE GÖTÜRDÜ İDDİASI

Deprem sonrasında yaraların sarılması için milyonlar seferber olurken, bölgeden gelen bir haber kamuoyunda büyük tartışmaya neden oldu. Deprem bölgesinde görevlendirilen bir emniyet müdürünün görev yerine dönerken, yanında depremzedeler için gönderilen birçok malzemeyi götürdüğü iddia edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI, SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Kamera kayıtlarından durumu tespit eden polis, savcılık talimatıyla emniyet müdürünün evinde arama yaptı. Çok sayıda yardım malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan emniyet müdürü savcılık sorgusunun ardından "hırsızlık" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ancak; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık bu karara itiraz etti. Şimdi itirazın sonucu bekleniyor.

EVİNDEN 2 BÜYÜK ÇADIR DA ÇIKTI

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre emniyet müdürünün evinde yapılan aramada; 1 Jeneratör, 2 Büyük Çadır, 5 Siyah Renkli Ara ve Bağlantı Kablosu, 9 Şişme Yatak, 5 Uyku Tulumu, 5 Seyahat Çantası, 7 Bere, 2 Bot, 2 Yağmurluk Kaban, 5 Yağmurluk Üstü, 1 Yağmurluk Altı, 4 Küçük Çadır, 15 kilo Köpek Maması, 3 Elektirikli Isıtıcı ve Adet Kettle Isıtıcı ele geçirildi.