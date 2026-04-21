İzmir'de, okul saldırılarına ilişkin paylaşımlarla ilgili 30 gözaltı

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullara yönelik saldırıların ardından sanal medyadan yaptığı paylaşımların ardından gözaltına alınan 25'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 30 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 28 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı