Okullar ramazan ayı için süslendi
Amasya'nın Taşova ilçesinde Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla etkinlik düzenlendi.

Işıklandırma, motif ve figürlerle süslenen okulda çeşitli etkinliklerle öğrencilerin ramazan ayının manevi duygusunu yaşaması amaçlanıyor.

Okul müdürü Osman Uysal, AA muhabirine, ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bu heyecana öğretmen ve öğrencilerle ortak olduklarını belirten Uysal, "Her yıl okul olarak yardımlaşma sandık uygulamamız devam etmektedir. Ayrıca bakanlığımızın 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliği kapsamında daha canlı şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Değerler kulübü öğretmen ve öğrencilerimiz farklı bir etkinlik düzenledi." dedi.

Okulun girişine ışıklandırma ile ramazan ayına özel motif ve figürler konulduğunu anlatan Uysal, "Milli ve manevi duyguları yansıtmak amacıyla çalışma yürütüldü. Ramazan ayı yardımlaşmanın zirveye ulaştığı bir aydır, bunu da çevremizde görmekteyiz. Bu etkinlikteki amacımız, öğrencilerimizin milli ve manevi duyguları daha yakından hissetmeleri, görmeleri ve paylaşmalarını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA " / " + Tevfik Öztürk -
