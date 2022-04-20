Liselilerin tartışması kavgaya dönüştü! Yere düşen işitme engelli Enes hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan lisenin bahçesinde çıkan kavga esnasında yere düşerek kafasını çarptıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Enes Zeki İşcan'ın işitme engelli olduğu öğrenildi.
11. Sınıf öğrencisi Enes Zeki İşcan ile N.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında İşcan, yere düştü. Bu esnada kafasını mermere çarpan Enes Zeki İşcan fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenci, Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşcan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ENES'İN TARTIŞTIĞI ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Olay esnasında tartıştığı N.Ş. isimli öğrenci ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor. Öte yandan, hayatını kaybeden İşcan'ın yakınları ve okul arkadaşları hastaneye akın etti.
İhlas Haber Ajansı / Güncel