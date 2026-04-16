Okul saldırılarına ilişkin yanıltıcı paylaşımlarda bulunan 127 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası halkı yanıltan paylaşımlar yapan 127 kişiyi gözaltına aldığını ve 1115 internet adresine erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında, 1115 internet adresine erişim engeli getirilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edilmiş, 127 şahıs yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir. Provokatif nitelik taşıyan, halkı yanıltmaya ve milletimizin huzurunu bozmayı hedef alan paylaşımlara ve faaliyetlere yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
