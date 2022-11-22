Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı (2)

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Alaeddin Keykubat Ortaokulu'nun bahçesine giren bir kişi, Atatürk büstünü boyun kısmından kırdı. Baş kısmına da hasar verildiği görülen büst, olay yerinde bırakıldı. Görevliler, sabah gelip büstü görünce durumu polise bildirdi.

BÜSTÜN YERİNE YENİSİ KONULDU

İhbarla gelen ekipler, kamera görüntülerini inceledi. Büstün yerine yenisi konulurken, polis de inceleme için diğer parçaları emniyete götürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından okul müdürünün ifadesinin alınması, görgü tespit tutanağı düzenlenmesi ve adli tahkikat yapılması yönünde talimat verilirken, yapılan araştırma ve incelemeler sonucu büstü kıran kişi, yakalanarak gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.