Oktay, Almanya'daki sivil toplum örgütlerine mütekabiliyet çağrısı yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye'de Alman vakıflarının ve derneklerinin son derece rahat bir şekilde çalıştığını, bunun Almanya'daki sivil toplum örgütlerine de sağlanması gerektiğini söyledi.

Oktay, TBMM heyetinin Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz ve Federal Meclis Dışişleri Komisyonu ile yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

İki görüşmede birçok konuyu gündeme getirdiklerini ifade eden Oktay, başta Almanya ile Türkiye ilişkileri olmak üzere, vize sorunu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Avrupa Birliği (AB) ilişkileri gibi konuların ele alındığını aktardı.

"Made in Europe" konusunun görüşüldüğünü belirten Oktay, "Özellikle otomotiv sektörünün de bu anlaşmanın kapsamına alınması çerçevesinde taleplerimiz ve aynı zamanda Almanya'daki muhataplarımızdan parlamento nezdinde, parlamenter diplomasi nezdinde katkılarını istedik." dedi.

Oktay, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) tartışmaların ve atmosferin buraya yansıdığını gördüklerini kaydederek, "Dolayısıyla bu bize şunu söylüyor; işbirliğini daha da artırmamız, daha çok birlikte olmamız (gerekiyor). Çünkü dostluk grupları arasında yapılan görüşmelerde aslında son derece verimli çalışmalar var." ifadelerini kullandı.

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla Türk'ün ve Türk kökenlinin sorunlarını da gündeme getirdiklerini bildirdi.

Almanya'daki bazı sivil toplum örgütlerinin ve Türkiye'deki siyasi partilerin temsilciliklerinin veya farklı vakıfların temsilciliklerinin bazı sorunları olduğuna işaret eden Oktay, şöyle konuştu:

"O sorunları hem Dışişleri Komisyonu hem de Meclis Başkan Yardımcısı ile olan görüşmede özellikle dile getirdik. Türkiye'de Alman vakıfları ve dernekleri var. Siyasi partilerin temsilcileri var. Onlar son derece rahat çalışabiliyorlar. Dolayısıyla aynı şekildeki rahatlığın buradaki sivil toplum örgütlerine de sağlanması gerektiğini özellikle ifade ettik. Yani mütekabiliyet önemli ikili ilişkilerde."

İki ülkeyi ilgilendiren konular ele alındı

Oktay, bunun ötesinde hem Türkiye'yi hem Almanya'yı ilgilendiren bölgesel konuları değerlendirdiklerine değinerek, "Bunun başında da Rusya-Ukrayna savaşı, devam eden İran ve ABD-İsrail savaşı, Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki ve İsrail'in hem içeride hem de yayılmacı politikaları anlamında Suriye ve Lübnan'daki yayılmacı politikası, işgalleri, aynı zamanda da Avrupa'daki öğrenci hareketlerinin nereye evrilebileceği ve gerekçeleri boyutunda bir görüş alışverişi bulma şansımız oldu. ve son Polonya'daki gelişmeleri de yine burada değerlendirme fırsatımız oldu." şeklinde konuştu.

Son derece faydalı görüşmeler yaptıklarını ifade eden Oktay, "Çıkardığımız ana sonuç özellikle dışişleri komisyonları nezdinde çok daha fazla çalışmamız, Türkiye'nin tezlerini aslında bireysel boyutta, belki parlamenter bazında çok daha yakın bir işbirliği içerisinde pozitif bir atmosferde ve pozitif bir ajandada çok daha ciddi tartışmamız, çalışmamız gerektiğini gördük." dedi.

"Arzumuz vize konusunun kökten çözülmesi"

Oktay, hem Almanya-Türkiye arasındaki ikili ilişkiler açısından hem Türkiye-AB ilişkileri açısından hem de bölgesel güvenlik ve istikrar açısından bu doğrultuda ilerlemek gerektiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla iki ülke de bölgesinde son derece önemli iki ülke, büyük ekonomilere sahip, siyasi olarak aynı şekilde ağırlığı olan, bölgesel konularda da ikili konularda da birlikte çalışmamızın elzem olduğunu bir kez daha vurgulamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Vize konusuna da değinen Oktay, "Bize iletilen bazı şeyler vardı daha geliştirilebileceği veya hızlandırılabileceğiyle alakalı. Ama bizim arzumuz aslında vizenin artık kökten çözülmesiyle alakalı. Schengen boyutunda evet hızlandırılsın ama aslında bu geriye kalan 6 madde konusu sürekli gündeme getiriliyor. Aslında Türkiye'deki gündemi de değerlendirdiğimizde bu sorun tamamen çözülebilecek aşamaya yaklaşıyor, geldi diye düşünüyoruz. Ümit ediyoruz orada yeniden bir açılım olur." şeklinde konuştu.

Oktay, geçmişten beri konuşulan konuların aynı şekilde ele alınmasının bir anlamı olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz birçok şeyi konuşuyoruz, AB ile de ikili boyutta da. AB ile görüştüğümüz çerçevede aslında bir duvara konuşuyormuş gibi olduğumuz birçok konu var, ama ikili ilişkilere gelince bu daha sıcak bir atmosferde gelişiyor. Dolayısıyla 70 yıldır konuştuğumuz konuları aynı şekilde konuşmanın anlamı olmadığını, bunun fasıllar çerçevesinde daha formal boyutta, daha yapısal boyutta görüşülmesi gerektiğini, dolayısıyla hangi konu olursa olsun Türkiye olarak bu konuları görüşmeye hazır olduğumuzu, açalım fasılları her konuyu görüşelim ve de yapısal olarak çözüm bularak ilerleyelim.

Aynı konuları tekrar tekrar konuşmanın hiç kimseye bir faydası olmadığını gördük. Dolayısıyla burada da bu konuyu tekrar ısrarla gündeme getirdik. Yani Türkiye'nin AB'yle ilgili stratejik vizyonun devam ettiği, Avrupa'nın kendi içerisinde stratejik körlüğünün devam ettiği, dolayısıyla bir açılım olarak da bu fasılların açılmasına tekrar dönülmesinin faydalı olacağını burada bir kez daha gündeme getirmiş olduk."

Kaynak: AA