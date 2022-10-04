Oksana Kuznetsova, bu yıl da ''Yılın En Efsanelerini'' bir araya getirdi

Bu yıl Türkiye'de ikincisi gerçekleştirilen "Legend Awards Of The Year" Yılın En Efsaneleri Ödül Töreni'nde birçok ünlü isim bir araya geldi. Legend Fashion Dergisi imtiyaz sahibi Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen tören Hollywood''u aratmadı.??

Legend Fashion Dergisi imtiyaz sahibi Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen "Legend Awards Of The Year" Yılın En Efsaneleri Ödül Töreni İstanbul'da ''Kuğu Gölü Davet Salonu'' Maltepe'de gerçekleşti. Türkiye'de ikincisi düzenlenen ödül töreni daha önce Ukrayna,İngiltere ve Azerbaycan'da yapıldı.

Sunuculuğunu Tayyar Işıksaçan ve Bahar Erensayın'ın yaptığı törene katılan birçok ünlü isim, farklı kategorilerde çeşitli ödüller aldı.Yılın En Efsaneleri Ödül Töreni Modacı Kübra Kaplanın ''Savaşa Hayır'' Sloganlı Defilesi ile açılışını yaparak geceye damga vurdu.

'YILIN EFSANELERİ' BİR ARAYA GELDİ

Geceye İlyas Salman, Serpil Tamur, Aydilge, İbrahim Konar, Nagihan Karadere, Ozan Koçer, Gülmira İbrahimoğlu, Uğur Arslan, Nilay Dorsa, Ezgizem, Sadrettin Köseoğlu, Alper Altun, Zeki Sincar, Evren Yaşlak, Evrim Yaşlak, Aykut Pala, Uğur Alaattinoğlu, Erdoğan Arıkan, Güvenç Kurtar, İbrahim Konar, Ferah Zeydan, Şafak Tükle, Nihal Coşkun gibi efsane isimler katıldı.