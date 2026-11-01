Okinawa'da yasak saatinde alkollü araç kullanan ABD Deniz Piyadesi gözaltına alındı

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Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa eyaletinde, bir ABD Deniz Piyadesinin alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Jiji ajansının haberine göre ada eyaletinde Camp Hansen askeri üssünde görevli ABD Deniz Piyadesi Onbaşı Kalvin Montoya Cardona'nın, halka açık karayolunda alkollü araç kullandığı saptandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen yerel güvenlik güçleri, yaptıkları testte, 21 yaşındaki Cardona'nın kanındaki alkol oranının yasal sınırın iki katından fazla olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Cardona, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Cardona'nın, gece yarısından sonra yerel saatle 00.25 civarında alkollü araç kullandığı saptandı.

Olayın, Okinawa eyaletinde görev yapan ABD askerlerine yönelik 00.00-05.00 arası uygulanan geçici "gece sokağa çıkma yasağı" esnasında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Sokağa çıkma yasağı

3 Ekim'de, 20 yaşındaki ABD Deniz Piyadesi Devin Ballard'ın bir kadını öldürdüğü ve eşyalarını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınması sonrası, Okinawa eyaletinde görev yapan ABD askerlerine 9 Ekim'de bir ay süreyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Olay, ABD askeri üslerinin büyük bölümüne ev sahipliği yapan Okinawa'da tepkiye yol açmıştı.

Okinawa'da uzun süredir ABD askeri varlığı ve askerlerin karıştığı belirtilen suçlar nedeniyle tartışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA