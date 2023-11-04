Oğuzhan Koç Yeni Şarkısı 'Engeli Kaldır'ı Yayınladı

Yazdığı şarkılarla ve sahne performanslarıyla kitleleri peşinden sürükleyen Oğuzhan Koç konserlerle dolu dolu geçen bir sezonun ardından stüdyoya girdi.

Yaz sonu çıkardığı "Yok mu?" ve "Yok" adlı şarkılarıyla büyük bir ivme yakalayan Oğuzhan Koç yeni şarkısı "Engeli Kaldır" ile sosyal medyada başlayıp biten aşklara atıfta bulunuyor.

Söz ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran'a, düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran'a ait şarkı yaşanan aşkın sonrasında sosyal medyadaki her uygulamada eski sevgilisi tarafından engellenen bir aşığın hikayesini anlatıyor.

Oğuzhan Koç eski sevgilisine son bir şans veriyor ve "Engeli Kaldır" da bir bakalım tekrar "Gelebilir miyiz bir araya" diye soruyor.