Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Düşen Piyade Teğmenin Ailesine Acı Haber İstanbul'da Verildi

PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen Malatyalı Piyade Teğmen Furkan Sert'in babası Hikmet ve annesi Emiş Sert, acı haberi ziyaret için gittikleri İstanbul'da aldı.

Piyade Teğmen Furkan Sert'in babası Hikmet ve annesi Emiş Sert, oğullarının şehadet haberini bir ziyaret için gittikleri İstanbul'da aldı. Bunun üzerine aile, Malatya'ya dönmek üzere yola çıktı. Öte yandan şehit teğmenin ailesinin yaşadığı Orduzu Mahallesi'ndeki evlerine Türk bayrağı asıldı. Burada dede Mehmet Sert, taziyeleri kabul etmeye başladı.

Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert, yarın Şehir Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA