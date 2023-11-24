Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından verilen 1500 lira nakdi desteği okul inşasında kullanan öğretmenlerin yaptırdığı Öğretmenler Ortaokulu açıldı.

Öğretmenlerin desteğiyle yapılan okul Öğretmenler Günü'nde açıldı

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından verilen 1500 lira nakdi desteği okul inşasında kullanan öğretmenlerin yaptırdığı Öğretmenler Ortaokulu açıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geçen yıl ilçede görev yapan öğretmenlere 1500 lira nakdi destek verileceğini duyurdu. Bunun üzerine ilçede görevli öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden paranın okul yapımında kullanılmasını istedi.

Dönemin Valisi Davut Gül de öğretmenlerin talebini kabul ederek ilçede "Öğretmenler Ortaokulu" yapılmasına karar verdi.

Merveşehir Mahallesi'nde öğretmenlerin desteğiyle yapılan okulun açılışı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapıldı. 33 derslikten oluşan okulda, 5 beceri atölyesi, spor salonu, rekreasyon alanı ve otopark da bulunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, kenti eğitim şehri yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu da ortaokulun hayırlı olmasını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise öğretmenlere ve Başkan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Gaziantep Vali Vekili Murat Akyüz, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.