Türk Eğitim-Sen'den "okullardaki ara tatile" ilişkin araştırma

Türk Eğitim-Sen, okullardaki ara tatile ilişkin öğretmenlere değerlendirmelerini sorduğu bir araştırma gerçekleştirdi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin, birer haftalık ara tatiller üzerine görüşlerini belirlemek amacıyla yaptığı kamuoyu araştırmasına Türkiye genelinde 2 bin 748 kişi katıldı.

Ankette "Birer haftalık ara tatiller kaldırılmalı mıdır?" sorusuna, katılımcıların yüzde 80,5'i "hayır" yanıtını verirken, ara tatillerin kaldırılması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 19,5 olarak belirlendi.

Anaokulu ve anasınıfında görev yapanların yüzde 82,9'u ara tatillerin kaldırılmasına karşı olduklarını belirtirken, yüzde 17,1'i kaldırılması gerektiğini kaydetti. İlkokul kademesindeki öğretmenlerin yüzde 81,3'ü ara tatilin kaldırılmasına karşı çıkarken, yüzde 18,7'si ara tatilin kaldırılmasını istedi.

Lise kademesinde görev yapan katılımcıların da yüzde 75,4'ü ara tatillerin kaldırılmasını istemediğini belirtirken, yüzde 24,6'sı ara tatillerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

"Birer haftalık ara tatiller kaldırılmalı mıdır?" sorusuna "hayır" yanıtı veren katılımcılarının çoğunluğu gerekçelerini "Psikolojik iyi oluş halinin artması ve stresin azalması" olarak belirtti."

Açıklamada, anket sonucunda, tüm kademelerde "ara tatillerin kaldırılmaması" yönünde bir görüşün belirlendiği aktarıldı.

"Milli Eğitim Bakanlığının sahadan yansıyan bu sese kulak vermesini talep ediyoruz"

Açıklamada, anket sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer verilen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığının birer haftalık ara tatillerin kaldırılması konusunu gündemine aldığını, konuya ilişkin en sağlıklı değerlendirmenin öğretmenler tarafından yapılacağının açık olduğunu belirtti.

Yüz yüze bir anket çalışması düzenleyerek, öğretmenlerin ara tatillere yönelik bakış açısını tespit ettiklerini aktaran Geylan, "Buna göre raporun en dikkat çekici sonucu, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun ara tatillerin kaldırılmasına karşı olmasıdır. Bu durum, ara tatillerin öğretmenler tarafından yalnızca bir dinlenme arası değil, eğitim sürecini destekleyen, öğretmen ve öğrencinin yeniden toparlanmasını sağlayan bir ara dönem olarak değerlendirildiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Geylan, "Milli Eğitim Bakanlığının sahadan yansıyan bu güçlü sese kulak vermesini, eğitim politikalarını belirlerken öğretmenlerin görüş ve değerlendirmelerini esas almasını bekliyor ve talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.