Avcılar'da Öğretmenler Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Saldırılarını Protesto Etti

Avcılar'da Türk Eğitim Sen'e bağlı öğretmenler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıları protesto ederek hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldılar. Eğitimcilerin can güvenliğinin sağlanmasını talep eden öğretmenler, Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Avcılar'da Türk Eğitim Sen'e bağlı öğretmenler Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıları protesto etti. İlçede Cuma namazı sonrası hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik saldırılarda yaralanan ve hayatını kaybedenler için Türk Eğitim Sen üyesi öğretmenler Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde topladı. Şube Başkanı İbrahim Ender Akkan, öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşların üzerlerine düşeni yapmasını beklediklerini söyledi. Akkan, eğitimcilerin veli ve öğrenci baskısından kurtarılması gerektiğini vurguladı. Öğretmenler daha sonra Atatürk Anıtı mozolesine karanfil bıraktı. Deprem Anıtı'na kadar 'Okulda ölmek istemiyoruz' diyerek sloganlar attı. Öğretmenler, Merkez Ulu Camii'nde cuma namazı sonrası saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

