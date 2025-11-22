Haberler

Öğretmenler Kız Kulesi'nden İstanbul'u tuvallerine yansıttı

Güncelleme:
?İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında "Tuval İstanbul" etkinliği düzenlendi.

? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında "Tuval İstanbul" etkinliği düzenlendi.

Kız Kulesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, farklı branşlardaki 30 öğretmen Kız Kulesi'nden İstanbul'u resmetti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, buradaki konuşmasında, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle çeşitli etkinlikler yapıyoruz. İstanbul'un her yerinin ayrı bir güzelliği var. Şehrimizin binlerce yıllık kadim kültürünü temsil eden Kız Kulesi'ndeyiz. Öğretmen arkadaşlarımız tuvallerinde tablo gibi olan İstanbul'u resmediyorlar." dedi.

Yentür, öğretmenlerin en büyük rol model olduğunu belirterek, öğretmenlerin sanatın güzelliğini İstanbul'dan tüm Türkiye'ye yaymak adına bugün Kız Kulesi'nde bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinliğe katılan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kız Kulesi'nden İstanbul'un güzelliklerini resmetmenin çok güzel bir his olduğunu dile getirerek, " ' İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı' yerine İstanbul'u izliyorum, gözlerim açık konsepti olacak sanırım. Öğretmenler Günü konseptli olması, bu kapsamda yapılmasını da ayrıca değerli olarak düşünüyorum." diye konuştu.

Öcal, İstanbul'u resmetmenin bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "Bu projede yer almak benim için büyük bir onur. İstanbul'a her geldiğimde Kız Kulesi'nin mutlaka fotoğrafını alıyorum. Kız Kulesi'nde bunu yapmak da benim açımdan çok değerli. İstanbul'un değerleri arasında yer alan Kız Kulesi'nden panoramik olarak bütün İstanbul'u da görebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Resim yapmak zaten çok güzel ama bu atmosferde olmak çok daha güzel"

Öğretmen Ayşegül Ekem, Tuval İstanbul projesi için İstanbul'un çeşitli noktalarını resmettiklerini, eserinde Rumeli Hisarı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü çizdiğini anlattı.

Ekem, Öğretmenler Günü kapsamında böyle bir projede bir araya gelmelerinin önemine değinerek, "İstanbul'u görerek resmetmek biraz daha anlamlı ve güzel oluyor." dedi.

Güngören Halil İnalcık Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapan Merve Küçük, bu projeyle Kız Kulesi'nde olma imkanı bulduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini söyleyerek, "Resim yaparken kendimi kaybediyorum. Çok güzel bir duygu. Herkese de tavsiye ediyorum. Resim yapmak zaten çok güzel ama bu atmosferde olmak çok daha güzel. Böyle bir etkinlik fırsatı bulduğumuz için şanslıyız. Bu etkinliklerin olması bizi mutlu ediyor gerçekten." diye konuştu.

Öğretmen Gamze Dumlu, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, Kız Kulesi'nin kendilerini sanatsal açıdan besleyen bir yer olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
title
