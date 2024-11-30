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Öğretmenler Günü'nde Kolon Kanserinden Kurtulan Süleyman Topsakal Sevgiyle Anıldı

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İstanbul'da erken evrede kolon kanseri teşhisi konulan öğretmen Süleyman Topsakal, Öğretmenler Günü'nde başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

İstanbul'da erken evrede kolon kanseri teşhisi konulan 24 yıllık öğretmen Süleyman Topsakal, Öğretmenler Günü'nde yapılan ameliyatla bağırsaklarındaki kitleden kurtuldu.

Büyükçekmece'deki Dr. Sadık Ahmet İlkokulu'nda 14 yıldır müdürlük yapan Süleyman Topsakal, rutin kontrolleri için yaptırdığı kan tahlili sonucunda kanser olabileceği şüphesi üzerine ileri tetkiklere yönlendirildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine başvuran Topsakal'a burada yapılan ileri tetkikler sonucu erken evrede kolon kanseri teşhisi konuldu.

Doktorlar tarafından alınan kararla ameliyatı yapılan Topsakal'ın bağırsaklarındaki kanserli kitle başarılı bir operasyonla temizlendi.

Kolon kanseriyle ilgili yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan Topsakal, ameliyat olarak kanserli kitleden kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Topsakal, ameliyatının hayatında dönüm noktası olan mesleğiyle ilgili Öğretmenler Günü'ne de denk gelmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını anlattı.

Hastalığını öğrendiğinde tedirgin olduğunu belirten Topsakal, şunları söyledi:

"Yaşanan süreçte ameliyat olmak için İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Server Sezgin Uludağ'a yönlendirildim. Uludağ ve ekibine teşekkür ederim. Öğretmenler Günü'nde şifa bulmak benim için çok büyük bir kutlama ve güzel bir anı oldu. Buraya ilk geldiğimde hemşire hanım, 'Öğretmenler Günü'nde sizin burada olmanız da bizim için çok değişik bir duygu.' demişti."

"Öğretmenlerimize hepimizin ihtiyacı var"

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Server Sezgin Uludağ, Süleyman Topsakal'ın rastlantısal bir şekilde doktor başvurusunda kanser olduğunu öğrendiğini kaydederek, "Hastanın bizler tarafından yapılan ileri tetkiklerinde, bu kanserojen hücrelerinin farklı bir yere sıçramadığı görüldükten sonra kendisine bir ameliyat önerisinde bulunduk. Ameliyatımız tarih olarak Öğretmenler Günü'ne denk geldi. Kendisi de bir öğretmenimiz olarak inşallah şifa bulmuştur." ifadesini kullandı.

Topsakal ile ameliyat öncesinde tedavi süreciyle ilgili detaylıca konuştuklarını belirten Uludağ, gerçekleştirilen ameliyatın açık, kapalı ve robotik cerrahiyle uygulanabildiğini, merkez olarak da bu tür ameliyatları nitelikli şekilde yaptıklarını anlattı.

Sağlığına kavuşan Topsakal'ın taburcu olmaya hazır olduğunu aktaran Uludağ, şunları kaydetti:

"Bu tip ameliyatlarda kapalı ve robotik cerrahinin birçok avantajı var. Kısa süreli hastanede kalım, daha az kanama, daha az enfeksiyon gibi avantajlar sunuyor. Bu avantajları da hocamızla ameliyatımız vesilesiyle paylaşmış olduk. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Öğretmenlerimize bizlerin, hepimizin, memleketimizin ihtiyacı var. Kendisine de şifa olabildiysek ne mutlu bizlere."

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman - Güncel
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