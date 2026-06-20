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Arda Güler: Utanç duyuyoruz

Arda Güler: Utanç duyuyoruz Haber Videosunu İzle
Arda Güler: Utanç duyuyoruz
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Milli futbolcu Arda Güler, Paraguay yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirten Arda Güler, "Utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür diliyoruz'' dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti. Milli futbolcu Arda Güler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"UTANÇ DUYUYORUZ!"

Büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Arda Güler, "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok! Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz! Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız. Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım! Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı! Özür dileriz." dedi.

"ÖZÜR DİLERİZ!"

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok! Sadece sahada istediğimizi yapamadık, gol atamadık! Özür dileriz!" ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVeysel Karakoc:

Gittiğiniz yerlerde kendinizden hayır gormeyesiniz

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Bana sanki gece bonzu fazla kaçırmış gibi geldi

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Haber Yorumlarımevlüt karcı:

BİZ ÇABUK UNUTAN BİR MİLLETİZ ARDACIM YARIN UNUTURUZ MERAK ETME

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