Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde boğazına kuru üzüm kaçtıktan sonra nefes alamayan öğretmen Canan Tüzer, iki meslektaşının uyguladığı Heimlich manevrası ile hayata döndü. Kendisine ilk yardımı yapan arkadaşlarına teşekkür eden Tüzer, "Bu eğitim sayesinde tekrar hayata döndüm. Heimlich manevrasını bilmiyorum, en kısa zamanda öğreneceğim. Kesinlikle hayati bir durum" dedi.

Odunpazarı ilçesindeki 30 Ağustos Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan Canan Tüzer, 2 Haziran'da öğretmenler odasında kuru üzüm yerken nefes alamadı. Durumu fark eden müdür yardımcısı Tuğba Altıntaş, Tüzer'e Heimlich manevrası uyguladı. Bu sırada sesleri duyan Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki de odaya gelerek Tüzer'e Heimlich manevrası yaptı. Bu yöntem ile üzüm çıktı, Tüzer de yeniden nefes almaya başladı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, nefesi kesilen Canan Tüzer'in kısa bir süre sonra bayıldığı, meslektaşlarının ise Heimlich manevrası ile öğretmeni yeniden hayata döndürdüğü anlar yer alıyor.

Canan Tüzer'e ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını ancak bayıldığı için tutamadığını söyleyen Tuba Altıntaş ise "Benim için çok zor bir andı. Çünkü arkadaşımın ağzına üzüm aldığını fark ettim. Çıkarmak için yöneldiğinde, bir şeylerin ters gittiğini anlamıştım. İlk müdahaleyi ben yaptım. Tam bayılmak üzereyken tuttum. 2-3 kere Heimlich manevrası yapmaya çalıştım. O arada bayıldı. Taşıyamayınca diğer arkadaşımdan yardım istedim. O geldi, arkasından destek oldum. Bu şekilde arkadaşımız çok şükür, hayata geri döndü. Müdahalemiz bir 40-45 saniye kadar sürdü" ifadelerini kullandı.