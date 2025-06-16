Öğrencisini feci şekilde döven öğretmene komik ceza

Öğrencisini feci şekilde döven öğretmene komik ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Öğrencisini feci şekilde döven öğretmene komik ceza
Haber Videosu

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Süleyman Şah İmam Hatip Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni E.B., 6. sınıf öğrencisi E.E.Ö.'yü, okul bahçesinde arkadaşlarının gözü önünde feci şekilde dövdü. Geçtiğimiz yıl 30 Nisan meydana gelen olay sonrası mahkeme, öğretmeni 5 bin 40 lira adli para cezasına çarptırdı.

Süleyman Şah İmam Hatip Ortaokulu'nda 30 Nisan 2024 tarihinde düzenlenen voleybol turnuvasında kuzenleri şampiyon olan E.E.Ö., kutlama amacıyla elindeki pet şişedeki suyu havaya savurdu.

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİNİ FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜ

Bu sırada suyun üzerine geldiğini öne süren beden eğitimi öğretmeni E.B., sinirlenerek öğrencisine tekme ve tokatla saldırdı.

KOŞARAK TEKME ATTI

Güvenlik kamerası kayıtlarında, öğretmenin koşarak öğrencisine tekme attığı, ardından tokatladığı görüldü. Aldığı darbelerle yere düşen öğrenci, daha sonra aksayarak arkadaşlarının yanına gitti.

Öğrencisini feci şekilde döven öğretmene komik ceza

ÖĞRENCİ ŞİKAYAETÇİ OLDU

Öğrenci ailesinin şikâyeti üzerine öğretmen hakkında "Basit yaralama" suçlamasıyla dava açıldı. Soruşturma dosyasına güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra, öğrencinin olay sırasında giydiği ve tekme izleri bulunan okul tişörtünün fotoğrafı ve darp raporu da eklendi.

"ÜZGÜNÜM" DEDİ 5 BİN LİRA CEZA ALDI

Bursa 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 31 Aralık 2024'te görülen duruşmada savunma yapan E.B., "Üzerime su gelince bir anlık tepkiyle bacağına tekme atmış olabilirim. Üzgünüm" dedi. Mahkeme, öğretmeni 1 yıla kadar hapis istemiyle yargıladığı dosyada, 5 bin 40 lira adli para cezasıyla cezalandırdı.

Öğrencisini feci şekilde döven öğretmene komik ceza

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Gazze'deki bazı birliklerini 2 ülke sınırına yolladı

Bazı birlikleri Gazze'den çekip 2 ülke sınırına yolladı
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Galatasaray'dan ayrılan Muslera'nın yeni maaşı belli oldu

Galatasaray'dan ayrılan Muslera'nın yeni maaşı belli oldu
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta

İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.