ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINAVI ÇOCUKLARIN EĞLENCESİ

BURDUR (DHA) - BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri uygulamalı sınavda, ilkokul öğrencileri için eğlenceli etkinlikler düzenledi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri Doç.Dr. Kenan Demir yönetiminde bir hafta süreyle kent merkezindeki ilkokullara giderek Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi ile Drama derslerinde öğrendiklerini öğrencilerle uygulamalı olarak yapıyor. MAKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Demir, uygulamayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları eğlendirmek, sosyal becerilerini geliştirmek için yaptıklarını söyledi.

Demir, "Burdur merkezde 7 ilkokulda yaklaşık 2 bin 950 öğrenci ile bir hafta boyunca çalışmalar yapacağız. Bu çalışma aynı zamanda öğretmen adayı öğrencilerimizin vize sınavı yerine geçecek. Öğretim İlke ve Yöntemleri dersini bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlarımız dönem boyu çalıştılar ve hazır hale geldikten sonra uygulama yapıyorlar. Öğrencilerimiz derste öğrendiklerini alanda uygulamaya çalışıyorlar" dedi.

USO İlkokulu Müdürü Nuri Düden ise şunları söyledi:

"Mehmet Akif Ersyo Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilkokulların işbirliği halinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Doç. Dr. Kenan Demir hocamın başkanlığında 20 Üniveriste öğrencisinin katılımı ile 7 okul ve 2 bin 950 öğrenciyi kapsayan etkinlik yapıldı. Çocuklarımızı oyunla eğitimi birleştirerek, öğrenmelerini sağlıyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Güncel