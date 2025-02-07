Öğretmen Adaylarına Afet Eğitimi Önerisi

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, öğretmen adaylarına afet eğitimi verilmesi önerisinde bulundu.

Demircioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim fakültelerinde müfredattan başlayarak öğretmenlere afet bilinci ve farkındalığın oluşturulması gerektiğini belirtti.

Öğretmen adaylarının doğal afetlerle ilgili bilgi, beceri ve tutumları geliştirilirse doğrudan ve dolaylı şekilde tüm toplumun bilinçlendirilmiş olacağını vurgulayan Demircioğlu, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin Türkiye'de ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve fiziksel travmalara yol açtığını anlattı.

Demircioğlu, coğrafyadaki deprem gerçekliğinin bir kez daha gün yüzüne çıktığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da depremlerin yaşanacağı ve depreme hazırlıklı olunması gerektiğini acı tecrübelerle milletimize hatırlattı. Olası depremlerde can kaybının en aza indirilmesi için afetlerle ilgili eğitimler çok önemli. Bireylerin ve toplulukların doğal ve insan kaynaklı afetlere karşı hazırlıklı olmaları anlamına gelen afet eğitimi, deprem gibi afetlerde yaşanan can kayıplarının en aza indirilmesinde anahtar konumdadır."

Topluma afet bilincinin kazandırılmasında bütün branş öğretmenlerinin önemli rol oynayabileceğini belirten Demircioğlu, "Özellikle öğretmen adaylarının eğitildiği eğitim fakülteleri, aday öğretmenlerin bu konuda yetiştirilmesinde önemli bir kaynaktır." ifadesini kullandı.

Demircioğlu, eğitim fakültesi öğrencilerinin, geleceğin öğretmenleri olarak toplumun her kesimine afet bilinci ve farkındalığı ulaştırabileceğine dikkati çekerek, "Bu çerçevede öğretmen adayları afetlerin etkileri hakkında bilgi sahibi olursa bundan tüm toplum yarar görür. Çünkü öğretmenler, öğrencilerinin ve ailelerinin bu konudaki farkındalığını artırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Afet eğitiminin, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendireceğine işaret eden Demircioğlu, şunları kaydetti:

"Eğitimciler, bu bilinci öğrencilerine aşılayarak, daha dayanıklı bir toplum oluşturmaya katkıda bulunabilir. Afet durumlarında kriz yönetimi becerileri kazanan öğretmenler, bu bilgileri öğrencilerine aktararak, genç neslin bu konudaki yetkinliğini geliştirebilir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin afet eğitimiyle ilgili eğitim almaları ve bu konudaki yetkinliklerini geliştirmeleri toplumun güvenliği, dayanıklılığı ve afete hazırlık için kritik bir adım olacaktır."