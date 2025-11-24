Haberler

Öğrencilerinden Öğretmenler Günü Sürprizi

Güncelleme:
Batman'ın Kanatlı köyündeki ilkokulda eğitim veren Raşit Tarhan, evde eğitim alan öğrencileri tarafından Öğretmenler Günü'nde unutulmadı. Öğrencileri, öğretmenlerine çiçek hediye ederek duygusal anlar yaşattı.

BATMAN'da merkeze bağlı Kanatlı köyündeki ilkokulun biri evde eğitim alan toplam 2 öğrencisi, öğretmenleri Raşit Tarhan'ı (34) 24 Kasım'da unutmadı. Öğretmenler Günü'nde öğrencilerinden çiçek alan Tarhan, duygusal anlar yaşadı.

Merkeze bağlı Kanatlı köyündeki Kanatlı İlkokulu'nda okul müdürü ve aynı zamanda sınıf öğretmeni olan evli, 2 çocuk babası Raşit Tarhan'ın sınıfında, 4'üncü sınıf öğrencisi İshak Gidici (10) ile evde eğitim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Ensar Kaplan (9) bulunuyor. Tarhan, okula geldiğinde önce sobayı yakarak sınıfı ısıtıyor. Ardından sınıfın temizliğini yapan Tarhan, öğrencisiyle ders işleyip teneffüslerde de oyun oynuyor. Tarhan, evde eğitim alan öğrencisi için de köydeki evine giderek ders veriyor. Okulda eğitim gören İshak ile evde eğitim gören Muhammed, öğretmenleri Raşit Tarhan'ın gününü kutlamak için bir araya gelip çiçek hediye etti. Sürpriz kutlamada hem öğretmen hem öğrenciler duygusal anlar yaşadı.

'BÜTÜN SORUNLARIYLA İLGİLENİYORUM'

Öğrencilerinin sürprizine çok sevindiğini belirten Tarhan, "Köy okulunda öğretmen olmanın şartları biraz merkeze göre zor oluyor. Bunun en basitinden soba yakması; temizliğini, her şeyini kendin yapıyorsun. O yüzden biraz zorluğu var. Sabah okula geldiğinde ilk olarak gidip sobanın külünü boşaltıp, kovaları doldurup sobayı yakıyorum, öğrenciler sıcak bir sınıfa gelsinler diye. Sınıftaki öğrencim tek olduğu için artık öğretmen-öğrenci değil de arkadaş gibiyiz. Sürekli birlikteyiz. Oyunları birlikte oynuyoruz. Okulda her şey ikimizden ibaret. O yüzden güzel geçiyor. Tek öğrenci olduğu için öğrencinin bütün sorunlarıyla ilgileniyorum. Ders bazında değil, sosyal hayatı ve başka konularda da onunla bire bir ilgileniyorum" dedi.

'FARKLI BİR DENEYİM KAZANDIM'

Tek öğrencisiyle teneffüs aralarında satranç oynadığını söyleyen Tarhan, "Bazen de top oynuyoruz. Öğrencim ile öğrenci oluyorum sıkılmasın diye. Derse de daha çok konsantre oluyor. Daha önce kalabalık sınıflarda eğitim verdim ama tek öğrencili sınıfta ilk defa veriyorum ve bu farklı bir duygu. Bu da meslek hayatımda bana farklı bir deneyim kazandırmış oldu. Bugün Öğretmenler Günü olduğu için benim için daha da anlamlı. Her iki öğrencim de beni düşünerek çiçek getirmişler. Evde eğitim alan öğrencim de Öğretmenler Günü'mü kutlamak için okula geldi. Onu misafir etmiş olduk bugün. İki öğrencimin de beni düşünüp, bana hediye almaları beni sevindirdi. Bütün meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

'BENİMLE YAKINDAN İLGİLENİYOR'

İshak Gidici, "Ben Kanatlı İlkokulu'nda okuyorum. Okulun tek öğrencisiyim. Aslında benim bir tane arkadaşım var ama hasta olduğu için evde eğitim alıyor. O buraya gelmediği için ben de okulda vaktimi öğretmenimle geçiriyorum. Öğretmenim aynı zamanda benim arkadaşım gibi oldu. Öğretmenim birçok konuda bana çok yardımcı oluyor. Benimle yakından ilgileniyor. Ben öğretmenimi çok seviyorum. Bugün Öğretmenler Günü. Ben öğretmenimi çok sevdiğim için mutlu olsun diye çiçek getirdim. Öğretmenim de çiçeği alınca bana sarıldı, beni öptü. Bize birçok bilgiyi öğrettikleri için çok teşekkür ediyorum onlara" dedi.

'ÖĞRETMENİMİ ÇOK SEVİYORUM'

Muhammed Ensar Kaplan ise öğretmenini çok sevdiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Ben normalde evde eğitim alıyorum. Bugün Öğretmenler Günü olduğu için okula gelmek istedim. Öğretmenim ile arkadaşımı çok özlemiştim. Onlarla vakit geçirmeyi çok özlemişim. Öğretmenler Günü olduğu için öğretmenime bir çiçek aldım. Öğretmenime çiçeği hediye ettim çünkü onu çok seviyorum."

