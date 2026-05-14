Samsun'da Mehmetçikten öğrencilere mektup

Samsun'da 1'inci sınıf öğrencileri, 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında yazdıkları mektuplara askerlerden yanıt aldı. Mektupları okuyan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Mili Savunma Bakanlığı (MSB) iş birliğinde çocukların vatan ve millet sevgisi farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında, 1'inci sınıf öğrencilerinin yazdığı mektuplar cevap buldu. Canik ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda eğitim gören 1'inci sınıf öğrencileri, okuma yazmayı öğrenmelerinin ardından geçen şubat ayında Samsun'da görev yapan Mehmetçiğe duygu ve düşüncelerini yazıp mektup gönderdi. Proje kapsamında Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin gönderdiği mektuplara Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından cevap yazıldı. Mehmetçiğin gönderdiği mektupları sınıflarında okuyan öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı. Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi ve Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve beraberindeki heyet sınıfları gezip, öğrencilere hediyeler verdi. Etkinliğin sonunda öğrenciler, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bandosu eşliğinde şarkılar söyledi. Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

