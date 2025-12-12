Haberler

Konya'da okuldaki görüntüleri sosyal medyada ilgi çeken öğrencilere bisiklet hediyesi

Konya'da İsmil İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin, tiyatro ekibiyle yaşadığı diyalog sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Öğrencilerin milli duygularını yansıtan görüntüler sonrası Karatay Belediye Başkanı, öğrencilere bisiklet ve kitap hediye etti.

Konya'da tiyatro ekibiyle yaşadıkları diyalog sosyal medyada ilgi gören ortaokul öğrencilerine bisiklet hediye edildi.

İsmil İmam Hatip Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencileri Vahab Koçataş, Berat Ada ve Osman Koyuncu'nun, Karatay Belediyesi'nin tiyatro ekibinden temsili İngiliz askerine verdikleri tepkiyi içeren görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Öğrencilerin milli duygularını yansıttığı ifadeleri, binlerce beğeni kazandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrencileri makamında kabul ederek bisiklet ve kitap hediye etti.

Gençlerin milli değerlere bağlılığının kendilerini gururlandırdığını belirten Kılca, "Karatay'da gençlerimizin milli ve manevi değerlere uygun şekilde yetişmesi için çeşitli kültür, sanat ve eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Çocuklarımızın temsili İngiliz askerine karşı gösterdiği doğal tepki Türkiye'de herkesi duygulandırdı. Çocuklarımız kaleyi savunur gibi okul kapısını savundu. Bu duyarlılık Türkiye genelinde büyük ilgi gördü." diye konuştu.

Tiyatro oyuncusu Fehmi Umut Orhan da videodaki diyalogların doğal geliştiğini anlatarak, "Çat kapı tiyatro gösterisi kapsamında okula geldik. Üniformamdan dolayı öğrenciler tepki gösterdi. Arkadaşlarımız o anı kayda aldı ve görüntüler sosyal medyada çok paylaşıldı." dedi.

Belediye çalışanınca kaydedilen görüntüde, İngiliz askeri kostümü giyen ve okula gireceğini söyleyen oyuncuya, çocukların "Buraya giremezsin, sen Türk'ün gücünü göreceksin. O Türk bayrağını indirecek güç sende yok." ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
