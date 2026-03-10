Haberler

Meslek lisesi öğrencileri ramazanda camilerin bakım ve onarımını yapıyor

Meslek lisesi öğrencileri ramazanda camilerin bakım ve onarımını yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan ayı dolayısıyla camilerde bakım ve onarım yaparak ibadethanelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Öğrenciler, teknik bilgilerini sahada uygulama fırsatı buluyor.

Adıyaman'da meslek lisesi öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla başlattıkları gönüllü çalışma kapsamında kentteki camilerde bakım ve onarım gerçekleştiriyor.

Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde yürüttükleri çalışma kapsamında camilerdeki elektrik, klima ve su tesisatı gibi işlerde çeşitli arızaları gidererek ibadethanelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bu kapsamda öğrenciler, kent merkezindeki Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Asım Karaer Camisi'nde bakım ve onarım çalışması yaptı.

Elektrik ve teknik alanlarda eğitim alan öğrenciler, okulda edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama fırsatı buluyor.

"Her zaman göreve hazırız"

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Çetin, AA muhabirine, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında kentteki camilerde bakım ve onarım çalışması yürüttüklerini söyledi.

Kentte din görevlileriyle görüşerek camilerdeki eksiklikleri tespit ettiklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Okulumuzda mobilya, elektrik, tesisat ve metal gibi farklı bölümler bulunuyor. Öğrencilerimiz bu alanlarda meslek sahibi olacak şekilde eğitim alıyor. Amacımız öğrencilerimizin okulda edindikleri bilgi ve becerileri sahada kullanmalarını sağlamak. 'Maarifin Kalbinde Ramazan' anlayışıyla bu tür etkinliklere başladık. İhtiyaç duyulması halinde kentteki tüm camiler için okulumuz ve öğrencilerimiz her zaman göreve hazırız."

Camideki çeşitli arızaların giderildiğini ifade eden Çetin, öğrenci ve öğretmenlerin elektrik, klima ve su tesisatı gibi alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yaptığını belirtti.

Asım Karaer Camisi İmam Hatibi İshak Parlak da camide bazı eksikliklerin bulunduğunu ifade ederek öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Ramazan ayında yapılan çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Parlak, "Camimizin bazı eksikleri vardı. Öğrenci ve öğretmenlerimiz gelerek bu eksiklikleri giderdi. Bu tür çalışmalar ramazan ayının manevi atmosferini de yansıtıyor." dedi.

Tesisat bölümü öğrencisi Muhammed Eren Çelebi, ramazan ayında böyle bir çalışmaya katılmaktan mutluluk duyduğunu ve camideki su tesisatındaki arızayı giderdiklerini söyledi.

Elektrik bölümü öğrencisi Berat Uzay Gürbüz ise camideki elektrik arızasını tamir ettiklerini ve bu tür hayırlı işlerde yer almanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti

Tek cümlesiyle petrol çakılırken altın uçuşa geçti
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor

Savaşta rota değişti! Hedef o ülke
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia

Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan pizza!
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon

Her çalışana kişi başı 300 bin TL ödeyecekler
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

Netanyahu'yu çıldırtacak hamle
Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan pizza!
34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor

34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini