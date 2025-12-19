Gümüşhacıköy'de öğrencilerden Kızılay'a kan bağışı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Kızılayı Amasya Şubesi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Yurt binasında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Yoğun katılımın sağlandığı kampanya kapsamında toplam 55 ünite kan toplandı.

Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu Müdürü Murat Duzcu, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirterek, "Öğrencilerimizin bu duyarlı davranışı bizleri son derece mutlu etti. Kan bağışı, hayat kurtaran önemli bir sorumluluktur. Kampanyamıza destek veren tüm öğrencilerimize ve Türk Kızılayı Amasya Şubesine teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Kızılayı Amasya Şubesi yetkilileri de kan bağışının sürekliliğinin önemine dikkat çekerek, destek veren öğrencilere ve kurum yetkililerine teşekkür etti.