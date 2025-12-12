Öğrencilerin kermes geliriyle iki bakkalın veresiye defterindeki borçlar silindi

Denizli'de ortaokul öğrencileri, kermesten elde ettikleri gelirle iki bakkalın veresiye defterlerinde biriken yaklaşık 120 bin lira borcu kapattı.

Karahasanlı Mahallesi'ndeki Üçler Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, okul yönetimi, öğretmenler ve velilerin desteğiyle kermes düzenledi.

Evlerinde hazırladıkları yiyecekleri, el işi ürünleri ve çeşitli hediyelik eşyaları satışa sunan öğrenciler, elde ettikleri geliri "İyilik iyiliği getirir" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefledi.

Etkinliğe veliler ve mahalle sakinleri de ilgi gösterdi. Elde edilen yaklaşık 120 bin lira, okul idaresi tarafından belirlenen iki bakkala götürülerek, veresiye defterlerindeki borçların silinmesi için esnafa teslim edildi.

Başöğretmen Ayşe Türk, AA muhabirine, öğrencilerde sosyal dayanışma bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çocukların paylaşmayı, yardımlaşmayı ve toplumsal sorumluluk taşımanın önemini yaşayarak öğrenmelerini istediklerini anlatan Türk, kermese gösterilen ilginin hem öğrencileri motive ettiğini hem de mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere destek sağladığını dile getirdi.

Bakkal Hüseyin Çetin ise çocukların gayretinin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Öğrencilerin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bu desteğinin çok kıymetli olduğunu anlatan Çetin, "Öğrenci kardeşlerim kermesten kazandıklarıyla veresiye defterine ödeme yaptı. Çeşitli nedenlerle borçlarını ödeyemeyen ailelere bir nebze nefes oldular. Hepsinden Allah razı olsun. Öğrencilerimizin bu şekildeki davranışları, yardımlaşmaları çok mutluluk ve gurur verici olay. İnşallah gençlerimiz bu şekilde yetişir." dedi.

8. sınıf öğrencisi Tuğra Büyük de veresiye defterini kapatmak için düzenlenen kermeste görev aldığını anlatarak, "Bir elin yardım ettiğini diğer el görmesin diye bir kampanya oluşturduk. Kermeste kek, kurabiye, el ürünleri satışı yaptık. İhtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatmak gayet güzel bir duygu." diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Remzi Topalkara ise borç defterleri kapandığı için kendisini çok mutlu hissettiğini belirterek, "Yardımlaşmak benim için mutluluğu, sevinci ifade ediyor. Birilerine yardım etmek çok güzel bir şey." dedi.

12 yaşındaki Aliye Nergiz Bayındır da arkadaşlarıyla çok güzel bir etkinliğe imza attıklarını vurgulayarak, "Yaşadıklarım için çok mutluyum. Böyle bir projede yer aldığım için gururluyum." ifadelerini kullandı.

8. sınıf öğrencisi Batuhan Gerçekarslan ise kermes sayesinde bakkal borçlarının öğrenciler tarafından kapatılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.