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Öğrenciler Tempi Tren Kazasının Sorumlularını Arıyor

Öğrenciler Tempi Tren Kazasının Sorumlularını Arıyor
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Yunanistan'ın Larisa kenti yakınında meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında sorumluların tespit edilmesini isteyen öğrenciler, Atina'da eylem düzenledi. Eylemciler, parlamentoya yürüyerek ihmallerin göz ardı edilmemesini talep etti.

Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi Bölgesi'nde iki yıl önce 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi talebiyle öğrenciler, başkent Atina'da eylem yaptı.

Başkent Atina'da bir araya gelen öğrenciler, parlamentoya yürüdü.

Tren kazasının sorumlularının belirlenmesini isteyen eylemciler, ihmallerin hasır altı edilmemesini istedi.

Eylemciler, "(Tek bilet) Dönüş yok" yazılı sembolik biletleri yollara attı.

Tren yolcularından birinin kazada dakikalar önce 112 Acil Servis'i arayıp "Oksijen alamıyorum!" dediği ses kaydına atıfla eylemciler, hep bir ağızdan "Oksijen alamıyorum!" sloganı attı.

Tempi'de ters yönlerde seyreden iki trenin 28 Şubat 2023'te çarpışması ve çıkan yangın sonucu, çoğu öğrenci 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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