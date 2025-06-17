Öğrenciler Sürdürülebilir Yaşam İçin Geri Dönüşüm Projesi Yürütüyor

Başkentte bir ilkokulda eğitim gören öğrenciler, sürdürülebilir yaşam becerilerinin kazanılması için yürütülen proje kapsamında toplayıp sergiledikleri kullanılmayan çocuk giysilerinin ve oyuncakların, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmasını sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu eğitim-öğretim yılının başında, okullarda hem çevrenin korunması hem de öğrencilerin sürdürülebilir yaşam becerileri kazanmaları amacıyla "Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul" projesini başlattı.

Bu kapsamda Ali Ersoy İlkokulunda görev yapan öğretmenler, öğrencilere bilgi verdikten sonra çevrelerindeki kullanılmayan çocuk giysilerini toplamalarını, bunun yanı sıra el becerisi kazanmaları için atık malzemelerden ürün yapmalarını istedi.

Minik öğrenciler, ailelerinin de desteğiyle kullanılmayan çocuk giysileri ve oyuncakların yanı sıra geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları ürünleri, okulda açtıkları "Askıda Oyuncak-Kıyafet Sergisi" ve "Geri Dönüşüm Sergisi"nde topladı.

Bu sayede dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin aşılandığı öğrenciler, akranlarına örnek olmak istiyor.

30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek sergideki giysi ve oyuncaklar, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verilecek.

"Topluma hizmet etkinliği düzenledik"

Okulda görev yapan öğretmen Kübra Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim-öğretim döneminin başında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulamaya geçirildiğini belirtti.

Bu model kapsamında "erdem-değer-eylem" çerçevesinde bazı önemli becerilerin olduğuna işaret eden Çiçek işbirliği, paylaşma, yardımlaşma, dayanışma, yaşadığı çevredeki insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olma ve toplum hizmetine katkıda bulunma gibi önemli değerlerin bulunduğunu söyledi.

Bu değerleri kazandırmak amacıyla proje geliştirdiklerini aktaran Çiçek, "Proje sayesinde ekolojik okuryazarlık, vatandaşlık okuryazarlık dediğimiz farkındalığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Çağımızın en önemli konularından sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, toplum hizmetine katkıda bulunabilme, kaynakları doğru kullanabilme, bilinçli tüketici olabilme ya da bilinçli tüketim gibi konuları çocuklara kazandırmak için böyle bir topluma hizmet etkinliği düzenledik." diye konuştu.

Okulda "Askıda Oyuncak-Kıyafet Sergisi" ve "Geri Dönüşüm Sergisi" gibi etkinliklerin olduğunu kaydeden Çiçek, en temel amaçlarının milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Çiçek, projeyi oluşturduklarında velilere yönelik bilinçlendirme toplantıları yaptıklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu projenin amacını da duyurduğumuz zaman onlar da çok sıcak davrandılar. Biliyorsunuz artık bilgiye ulaşmak çok kolay ama bunu beceriye dökmek çok zor. O yüzden bu modelde de beceri odaklı eğitim yapıyoruz. Burada da yardımlaşmayı herkes bilir, paylaşmayı herkes bilir ama bunu uygulamaya geçirmek, velileri de çok mutlu etti. Öğrencilerimiz bu projeyle çok mutlu oldular ve bütün Türkiye'deki öğrenci arkadaşlarına da örnek olmak istiyorlar. İnşallah bizim bu projemiz herkese örnek olur ve tüm okullarda bu gibi projeleri görmek bizi çok mutlu eder."

"Yardım etmenin mutluluğunu yaşadılar"

Öğretmen Hamide Bayrak ise Bakanlığın başlattığı projede "sürdürülebilirlik" başlıklı madde kapsamında okulda öğrencilere dayanışma ve yardımlaşmayı aşılayacak bir proje yazdığını ifade etti.

Projeyi velilere duyurduktan sonra onların da aktif katılımıyla öğrencilerin, kullanılmayan temiz giysi ve oyuncakları topladıklarını anlatan Bayrak, "Burada geri dönüşüm sergimiz var. 'Doğa Dostu Okul Kütüphanemiz' var. Bahçemize proje kapsamında ekim ve kompost çalışması yaptık." dedi.

Öğrencilerin projeyi duymalarının ardından çok istekli olduklarını vurgulayan Bayrak, şunları kaydetti:

"Yardımlaşabileceklerini öğrendiler ve ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi öğrendikleri için bu duygu onları çok mutlu etti. Önemli olan zaten küçükten yetişmek değil midir? Yani çekirdekten bu yardımlaşmayı çocuklara aşıladığımız sürece onlar da ilerleyen yaşamlarında bunu sürdürürler. Artık bize söylemeden bile kendi aralarında bir şeylere ihtiyaçları olduğunda kendi aralarında sessizce hallediyorlar. Öğrencilerimiz, yaptıkları bu projenin Türkiye'deki diğer okullarda okuyan arkadaşlarına da örnek olmasını istiyor."