Öğrenciler kurdukları kooperatifle, atık derilerden gelir elde ediyor

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde, öğrencilerin yönetimde olduğu 'BAİBÜ Kampüs Kooperatifi' kuruldu. Üniversitedeki öğrenciler atık derileri kullanarak yaptıkları cüzdan, anahtarlık ve benzeri eşyalarla gelir elde ediyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve TÜBİTAK 3005 programı kapsamında desteklenen, 'Başarılı Genç Girişimciliğin Artırılması İçin Öğrenci Kooperatifleri Modeli Projesi'nde eğitim süreci tamamlandı. Gerede Meslek Yüksekokulu'nda İşletme Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Onur Özevin yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede, öğrencilere girişimcilik, e-ticaret, mikro ihracat ve temel işletmecilik alanlarında eğitim aldı. Eğitim sürecinin sonunda 'BAİBÜ Kampüs Kooperatifi' kuruldu. Öğrenciler, kooperatif faaliyetleri kapsamında Gerede'deki deri sanayinden artan parçaları kullanarak anahtarlık, cüzdan, kartlık gibi ürünler yapıyor. Ürünler hem internet üzerinden hem de fiziksel alanlarda satılıyor. Öğrenciler, satışlardan gelir elde ediyor.

'YÖNETİM KURULUNDA DA ÖĞRENCİLERİMİZ VAR'

Gerede Meslek Yüksekokulu Müdürü Hakan Çambel, kooperatifin yönetiminde öğrenciler olduğunu belirterek, "Aktif olarak bizim öğrenci sayımız 25 civarında şu anda. Hatta kooperatifin yönetim kurulunda da öğrencilerimiz var. Biz 3 hoca olarak yer alıyoruz. Onun haricindeki 7 asıl üyeden oluşması gerekiyor kooperatifimizin zaten; diğer dört üyemiz de yine öğrencilerimizden oluşuyor. ve öğrencilerimizle sürekli olarak, işte alttan gelenlerle eğitimlerine devam ederekten, mezun oldukça yerine yeni öğrencilerimizi yetiştirerek kooperatifçiliği sürdürmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

'BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYORLAR'

Projede Gerede Ticaret ve Sanayi Odası'nın da destek verdiğini belirten Çambel, "Zaten bu projemizde, hatta okulumuzda yaptığımız bütün projelerde biz yerel yönetimleri çok önemsiyoruz. Onlar da bizi çok önemsiyorlar sağ olsunlar. Yine bu projede ortağımız Gerede Ticaret ve Sanayi Odası. Dolayısıyla orada da Ticaret Odası Başkanımız Sayın Ersin Kaşka ve sekreteri Turan Bey bu konularda bize çok yardımcı oluyorlar. Biz bir ham madde ihtiyacımız olduğunda onlara bir telefon etmemiz yeterli oluyor, hemen 2 gün içinde bütün malzememizi tedarik ediyorlar. Teşekkür ediyoruz onlara da buradan" ifadelerini kullandı.

'AKLIMA BİR ÖĞRENCİ KOOPERATİFİ FİKRİ GELDİ'

Dr. Öğretim Üyesi Onur Özevin, teorik uygulamayı pratiğe dökmek için çalışmayı başlattıklarını belirterek, "Biz öğrencilere burada işletme, muhasebe, girişimcilik gibi dersler veriyoruz ama pratiğe dökmekte zorluk yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu daha okurken, risk almadan deneyimleyebilecekleri bir model üzerinde çalışmaya başladım. Daha sonra aklıma bir öğrenci kooperatifi fikri geldi" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERE EĞİTİMLER VERİLDİ'

Sistemi tamamen öğrencilerin yürüttüğünü aktaran Özevin, "Sistemimiz aslında şu; öğrenciler burada okurken risk almadan kendi girişimlerini oluştursunlar; nasıl yürüyor, A'dan Z'ye kuruluş nedir, muhasebesi nedir, e-ticareti nedir, pazarlaması nedir; bunların hepsini deneyimleyerek risk almadan öğrensinler istedik. Daha sonra bunu proje haline getirip TÜBİTAK'a başvurduk. 3005 projesi kapsamında desteklenmeye hak kazandık, bir hibe aldık. Bu hibe kapsamında lazer makineleri tedarik edildi, bursiyerlerimiz var çalışan, öğrencilere eğitimler verildi. Bu eğitimler sonunda da gönüllü olan ve başarılı olanlardan 30 kişi seçerek kooperatifimizi resmi olarak kurduk" dedi.

'DEPARTMANLARA AYRILDILAR'

Özevin, öğrencilerin ürünleri kendileri yaptıklarını belirterek, "Biz Gerede'de yaşıyoruz. Gerede deri sanayiinde öncü merkezlerden birisi. Burada üretim yapan deri sanayi firmalarıyla iş birliği halindeyiz. Gerede Ticaret Sanayi Odası proje ortağımız. Onlardan kullanmadıkları defolu, artık deri ürünleri talep ediyoruz. Burada hem ayakkabıcılık bölümü hem deri teknolojisi bölümü hem muhasebe bölümü hem işletme bölümü bir araya gelerek departmanlara ayrıldılar. Teknik olarak artık deriler buraya geliyor, bir tasarım aşamasından geçiyor (anahtarlık, magnet, cüzdan gibi). Daha sonra lazer makinesinde kesimi yapılıyor. El dikişiyle nihai ürün haline getiriliyor ve kişiselleştirmek için ikinci bir lazer makinemiz var; isim, logo, marka, her türlü baskı yapılıyor ve müşteriye dijital pazarlama veya birebir pazarlama kanalıyla ulaştırılıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı