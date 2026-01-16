Konya ve çevre illerdeki okullarda öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, öğrenciler karnelerini aldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Meram Mehmet Hasan Sert İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Akın ve beraberindekiler, karnelerini dağıttıkları öğrencilere başarılar diledi, hediye verdi.

Karaman

Karaman'da Vali Hayrettin Çiçek, Yenişehir Anaokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Çiçek, eğitim camiasına gösterdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Sorunsuz bir yarıyıl geçirildiğini aktaran Çiçek, sohbet ettiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, daire müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Aksaray

Aksaray Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve beraberindekiler, Laleli İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

Kılınçkaya, öğrencilere eğlenmeleri, dinlenmeleri ve kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kentte 86 bin 180 öğrenci karne aldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Murat Büyükköse, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve beraberindekiler, Akçin İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Sünnetci, gazetecilere, Afyonkarahisar il genelinde 143 bin öğrencinin karnelerini alarak tatile çıktığını belirterek, "Çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize dinlenme vakti. 15 gün sonra tekrar bir arada olacağız." ifadesini kullandı.