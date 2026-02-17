Haberler

Tekirdağ'da öğrenciler esnafla komşuluk kültürünü yaşatıyor

Tekirdağ'da öğrenciler esnafla komşuluk kültürünü yaşatıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki ortaokul öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor. Öğrenciler, selamlaşma etkinliği çerçevesinde esnafa hayırlı olsun dilekleriyle mektuplar bırakıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ortaokul öğrencileri esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Çorlu Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde esnafları ziyaret ederek "hayırlı olsun" ve "bereketli olsun" temennilerinde bulunuyor.

Ziyaretlerin ardından öğrenciler tarafından yazılan mektuplar esnafa bırakılıyor.

Okul Müdürü Sait Tuğ, AA muhabirine, Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin gelenek ve görenekleri tanıması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Selamlaşma etkinliğinin bu çalışmalar kapsamında hayata geçirildiğini belirten Tuğ, öğrencilerin hem toplumu hem de esnaf mesleklerini yakından tanıdığını ifade etti.

Proje yürütücüsü Meryem Şahin de amaçlarının çocukların bilişsel gelişimlerinin yanı sıra topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Şahin, öğrencilerin selamlaşmanın ve nezaketin önemini kavradığını, ziyaretlerde esnafa mektup bıraktıklarını kaydetti.

Öğrenci Mira Melis Gündoğan ise ziyaret ettikleri iş yerlerinde güler yüzle karşılandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
