Öğrenciler Ara Tatilin Ardından Dersbaşı Yaptı

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de öğrenciler, ilk ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

Van'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler okulların yolunu tuttu.

İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde TEV-İfakat Yavuz Ortaokulu'na giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflarına alındı.

Muş

Muş'ta 2025–2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler yeniden dersbaşı yaptı.

Kent merkezindeki Türk Telekom İlkokulu/Ortaokulunda ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler öğretmenleri eşliğinde sınıflarına geçti.

Okul Müdürü Bedrettin Can da sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti, yeni dönemin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Bitlis

Bitlis ve ilçelerinde yaklaşık 98 bin öğrenci ve 5 bin 440 öğretmen, ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

Ara tatilin ardından arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşayan öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, ilk ara tatilin sona erdiğini belirterek öğrencilere yeni dönemde başarı diledi.

Hakkari

Hakkari'de de tatilin ardından okullarda ilk ders zili çaldı.

Kentteki 441 okulda eğitim gören 69 bin 17 öğrenci ve 3 bin 996 öğretmen dersbaşı yaptı.

Sabah saatlerinde okullarına giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşadı.