Haberler

Öğrenciler Ara Tatilin Ardından Dersbaşı Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesinin ardından okullarına döndü. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla eğitim dönemine merhaba diyen öğrenciler, yeni dönemin verimli geçmesi temennisiyle ders başı yaptı.

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de öğrenciler, ilk ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

Van'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler okulların yolunu tuttu.

İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde TEV-İfakat Yavuz Ortaokulu'na giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflarına alındı.

Muş

Muş'ta 2025–2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler yeniden dersbaşı yaptı.

Kent merkezindeki Türk Telekom İlkokulu/Ortaokulunda ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler öğretmenleri eşliğinde sınıflarına geçti.

Okul Müdürü Bedrettin Can da sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti, yeni dönemin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Bitlis

Bitlis ve ilçelerinde yaklaşık 98 bin öğrenci ve 5 bin 440 öğretmen, ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

Ara tatilin ardından arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşayan öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, ilk ara tatilin sona erdiğini belirterek öğrencilere yeni dönemde başarı diledi.

Hakkari

Hakkari'de de tatilin ardından okullarda ilk ders zili çaldı.

Kentteki 441 okulda eğitim gören 69 bin 17 öğrenci ve 3 bin 996 öğretmen dersbaşı yaptı.

Sabah saatlerinde okullarına giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşadı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti

Polis okulunda kahreden olay
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.