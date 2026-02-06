Haberler

Gemerek'te öğrencilere akran zorbalığıyla ilgili bilgi verildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, İsmail Hakkı Oran Ortaokulu Rehber Öğretmeni Yakup Düzgün tarafından düzenlenen programda, akran zorbalığı ile ilgili bilgi verildi. Kaymakam Enes Burak Koca, zorbalıkla mücadelenin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde öğrenciler, akran zorbalığı hakkında bilgilendirdi.

Gemerek Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, İsmail Hakkı Oran Ortaokulu Rehber Öğretmeni Yakup Düzgün tarafından öğrencilere, akran zorbalığının fiziksel, psikolojik, sosyal boyutları anlatıldı.

Eğitimde, zorbalığın öğrencilerin eğitim hayatı ve kişisel gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca da akran zorbalığıyla mücadelenin yalnızca okulların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Programa, kurum amirleri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
