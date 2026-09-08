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OGM: Eylülün ilk 8 günü 146 orman yangını çıktı

OGM: Eylülün ilk 8 günü 146 orman yangını çıktı
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ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), eylül ayının ilk 8 gününde Türkiye genelinde 146 orman yangını ve 260 orman dışı alan yangını çıktığını duyurdu.

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), eylül ayının ilk 8 gününde Türkiye genelinde 146 orman yangını ve 260 orman dışı alan yangını çıktığını duyurdu.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, eylül ayının ilk 8 gününde Türkiye genelinde 146 orman ve 260 orman dışı alan yangınının çıktığı belirtildi. Yaz mevsiminin sona ermesinin orman yangını riskini ortadan kaldırmadığı vurgulanan açıklamada, son günlerde Antalya, Muğla ve Adana'da çıkan yangınların da riskin sürdüğünü gösterdiği belirtildi.

'SICAK, KURAK VE RÜZGARLI HAVAYA DİKKAT'

Ege ve Akdeniz bölgelerinde ilerleyen günlerde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği belirtilerek; sıcak, kurak ve rüzgarlı hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. Sonbahara girilmesine rağmen yüksek sıcaklıklar ve kuruyan bitki örtüsü nedeniyle yangın riskinin devam ettiği vurgulanan açıklamada vatandaşlardan ormanlarda ve yakın çevresinde yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi.

'EN İYİ YANGIN, HİÇ ÇIKMAYAN YANGINDIR'

Açıklamada, ormanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmaması, söndürülmemiş sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınılması gerektiği hatırlatıldı. Tarımsal faaliyetler sırasında da gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu. 'En iyi yangın, hiç çıkmayan yangındır' mesajını yineleyen OGM, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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