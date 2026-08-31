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Denizli'de trafik kazası: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Denizli'de trafik kazası: Baba ve oğul hayatını kaybetti
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Asım Ayyıldız hayatını kaybetti. Kazayı duyarak hastaneye giden babası İsmail Ayyıldız ise oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki trafik kazasında Asım Ayyıldız (29) hayatını kaybetti. Ayyıldız'ın babası İsmail Ayyıldız (55) da kazayı duyarak gittiği hastanede aldığı acı haber sonrası kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Servergazi Mahallesi'nde meydana geldi. Asım Ayyıldız'ın kontrolünü kaybettiği 20 BP 810 plakalı otomobil, önce kaldırıma ardından ağaca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Asım Ayyıldız ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayyıldız, hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kazayı duyan Asım Ayyıldız'ın babası İsmail Ayyıldız, hastaneye gitti. Burada oğlunun ölüm haberini alan İsmail Ayyıldız, kalp krizi geçirdi. Ayyıldız, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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