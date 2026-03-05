Haberler

Of'ta ihtiyaç sahipleri için 300 gıda kolisi yardımı yapıldı

Güncelleme:
Trabzon'un Of ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 300 gıda kolisi hazırlandı. Kızılay Trabzon Şube Başkanı Sevil Yıldırım, hayırseverlik faaliyetleri ve ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusunda önemli bir görev üstlendiklerini vurguladı.

Trabzon'un Of ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde 300 gıda kolisi hazırlandı.

İsmail Yıldırım İlkokulunda düzenlenen programda konuşan Kızılay Trabzon Şube Başkanı Sevil Yıldırım, her zaman vatandaşların yanlarında yer alan hayırsever bir kurum olduklarını söyledi.

Milli eğitim camiası ile güzel bir işbirliği içerisinde olduklarını dile getiren Yıldırım, "Bizlere her zaman destek oldular. Bugün de Of'tayız. Okullarımızda bizlerin öncülük ettiğimiz yardım faaliyetlerine önemli destek oldular. Başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere, okul müdürlerimize, öğretmen ve öğrenci velilerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise Kızılay'ın Türkiye için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "Şimdi de Kızılay'ın yardım kolilerini hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Projeye destek veren okul müdürlerimizi, öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan gıda kolileri Kızılay yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
