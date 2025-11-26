Of'ta Öğretmenler Günü'nde Hatmi Şerif Okundu

Trabzon'un Of ilçesinde, hayatını kaybeden öğretmenler için hatmi şerif okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Öğretmenler Günü dolayısıyla Of Çarşıbaşı Büyük Camisi'nde program düzenlendi.

Programda, hafızlık eğitimi alan öğrenciler hatmi şerif okudu, dua edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, ülkenin ve insanlığın geleceği için gece gündüz fedakarca çalışıp rahmetli olan öğretmenleri unutmadıklarını belirtti.