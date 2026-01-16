Of'ta karne töreni düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde 28 Şubat İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu öğrencilere karnelerini verdi.
Trabzon'un Of ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve şube müdürleri, 28 Şubat İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
Sarıalioğlu ile Kabahasanoğlu, karnelerini verdikleri öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.
Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel