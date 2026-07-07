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Of'ta "Kalfa ve Ustalık Denklik Komisyon Toplantısı" yapıldı

Of'ta 'Kalfa ve Ustalık Denklik Komisyon Toplantısı' yapıldı
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Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen Kalfa ve Ustalık Denklik Komisyon Toplantısı'nda aday başvuruları değerlendirildi, dosyalar görüşüldü.

Trabzon'un Of ilçesinde "Kalfa ve Ustalık Denklik Komisyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Of Mesleki Eğitim Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kalfa ve usta olmak için gerekli yeterlilikleri taşıyan adayların başvuruları değerlendirilerek ilgili dosyalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Yıldırım, alınan kararların hayırlı olmasını temenni etti.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Canan Çolak Seymen de eğitim yöneticilerini ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İlçe Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Karaca da katılımcılara teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
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