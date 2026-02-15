Haberler

Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Odunpazarı ilçesinde, 1 belediye otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Odunpazarı ilçesinde, 1 belediye otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ihlamurkent Mahallesi Adalet Caddesi'nde, S.Ö. idaresindeki 26 FJ 113 plakalı belediye otobüsü, A.Ç.A. idaresindeki 26 AKK 651 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 26 AKK 651 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen L.A. idaresindeki 26 PK 190 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan A.Ç.A, L.A, S.Ç.A, A.A, P.A. ve K.Ç. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
