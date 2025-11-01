Ödüllü yönetmen Abdullatif Ovidio Salazar, İstanbul'da sinemaseverlerle buluştu Açıklaması

Genç yaşta tasavvufa yönelerek bu alanda pek çok sinema filmi ortaya koyan yapımcı ve yönetmen Ovidio Abdullatif Salazar, Sufi Corner'ın Üsküdar'daki merkezinde sinemaseverlerle bir araya geldi.

Salazar, Ömer Faruk Yeni'nin moderatörlüğünü üstlendiği "Malibu'dan Mekke'ye: Ovidio Salazar'ın Yolculuğu" başlıklı söyleşide, tasavvuf yolculuğunu ve sinema hayatını anlattı.

Tasavvufa dair araştırmalarına 16 yaşında başlayan Salazar, tasavvuf yolculuğunda durakları olan İstanbul'da ve Konya'da yaşadıklarından da bahsetti.

"Hepimiz mutluluğu bulma arayışındaydık"

Hayatından fotoğraflar ve filmlerinden kesitlerin de gösterildiği söyleşide Salazar, anne ve babasının Hollywood temelli olmasından dolayı oyuncu ve yönetmenlerin zengin olduğu bir çevrede çocukluk geçirdiğini, erken dönem sinema üretimlerinde "fiziksel ve ruhsal kökeni arama" kaygısı güttüğünü söyledi.

Salazar, Jimmy Hendrix'in 27 yaşında hayatını kaybetmesinden etkilenerek gitar çalmaya başladığını aktararak, "İnsanlar çok hızlı kayboluyordu. Cevaplar aramak ve cevap bulamamak, hepimizi yaşam tarzlarımızla deneyler yapmaya itti. Maalesef o dönemin yıldızları başka sebeplerle tükendiler. Hepimiz mutluluğu bulma arayışındaydık." ifadelerini kullandı.

Santa Monica'da okurken George Gurdjieff, Feridüddin Attar ve Mevlana'nın eserleri ile tanışan Ovidio Abdullatif Salazar, kendi tasavvuf yolculuğunu bir akıntıyı takip etmek olarak tanımladı.

"Son Osmanlı entelektüellerinin kalıntıları ile tanıştık"

Tiyatro ve dinler tarihi eğitimi aldıktan sonra Fransa'ya giden Salazar, burada evrensel sufizm ekolünün kurucusu olarak kabul edilen Inayat Khan'ın oğlu Pir Vilayet Han ile tanıştığını ve 1973'te Fransa Alplerinde sufi meditasyon seanslarına katıldığını belirtti.

Yolculuğunun devamı olarak 1973'te İstanbul'a geldiğine işaret eden Salazar, "Sirkeci'ye geldim ve karşımda yeditepe İstanbul vardı. Mükemmel ve gizemli bir yer ile karşı karşıyaydık. Burada Nezih Uzel, Aka Gündüz Kutbay ile birlikte Konya'ya Mevlana'nın 700. vuslat merasimine katıldım." diye konuştu.

Konya dönüşü Muzaffer Ozak, Hasan Lütfi Şuşud Efendi ve Münevver Ayaşlı ile bir araya gelerek tekkeleri gezdiğini anlatan Ovidio Abdullatif Salazar, "O zamanlar sufizm oldukça yeraltındaydı. Bugün olduğu gibi açıkça yaşanmıyordu. Böyle bir dönemde son Osmanlı entelektüellerinin kalıntıları ile tanıştık." görüşünü paylaştı.

Salazar, Londra'da BBC desteğiyle "İslam'ın Yüzleri" ve "Hac-Hayatın Yolunda" belgesellerini çektiği bilgisini vererek, "Böylelikle Müslüman olmayan bir kitleye milyonlarca kez bahsettiğimiz bazı kavramların tanıtımını yapma fırsatı elde ettik. Batı'nın İslam'ı algıladığı medya ile İslam'ı içeriden görüp takdir edebilecekleri şekilde ifade etmeye çalıştık. Bu, temelde bir yanlış anlaşılmayı giderme amacı taşıyordu." değerlendirmesini yaptı.

"O zamana kadar apolitiktim, fakat Kudüs'te her şey değişti"

Kudüs'te gerçekleştirilen belgesel çekimlerine de değinen Salazar, orada Arap halkına yönelik muameleyi kabullenmekte zorlandığını dile getirerek, "O zamana kadar apolitiktim, fakat Kudüs'te her şey değişti. Böyle bir şeye tanık olduğunuzda elinizde olmadan bunu değiştirebileceğinizi düşünüyorsunuz. Çabalamak istiyorsunuz." dedi.

BBC desteğiyle çekilen "Hac-Hayatın Yolunda" filminde "Küçük Evliya Çelebi" olarak tanımladığı Ömer Faruk Aksoy ile de tanıştığını söyleyen Salazar, onunla birlikte belgesel çekim süreçlerinde yaşadıklarına dair görüntüleri programda paylaştı.

Müslüman olduktan sonra etkili iletişim sağlamak ve okuyabilmek için Arapça öğrenmeye karar verdiğini ve Kahire'ye taşınarak El-Ezher Üniversitesi'nde eğitim aldığını anlatan Salazar, "Kahire çok güzeldi ama bir İstanbul değildi. Yine de sokaklarında Arapça öğrendim ve sinema kariyerime de oldukça önemli bir etkisi oldu." diye konuştu.

"Osmanlı dönemindeki tasavvuf literatüründen de yararlandım"

İmam Gazali'nin hayatını anlatan "El-Gazali: Mutluluğun Simyacısı" filminden sahnelerin de izletildiği söyleşide Salazar, bu filmin çekimlerini İran'da yapmak istediklerini ancak sürecin zorlu olduğunu ve tesadüf eseri tanıştığı Yusuf İslam sayesinde çekimleri İran'da gerçekleştirebildiklerini aktardı.

Salazar, "Hicret: Hazreti Peygamber'in İzinde" filminin yapım sürecinde "Sırat-ı Nebi", "Miraçname" ve "Hicretname" eserlerinden yararlandığını dile getirerek, "Osmanlı dönemindeki tasavvuf literatüründen de yararlandım. Biraz daha şiirsel bir doğa yakalamaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Söyleşide sinema endüstrisinde nasıl var olunacağı konusundaki soruları cevaplayan Ovidio Abdullatif Salazar, "Sinema sektörü bizden çatışma istiyor. Fakat bu bir yolculuk. Kusurlu kişiler olarak başlıyoruz, daha sonra pek çok katkı ile ilerliyoruz. Yolculuk da bir anahtardır. Çalışmalarınız ilerledikçe siz de ilerlersiniz." sözleriyle genç sinemacıları sinemaya teşvik etti.