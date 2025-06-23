Ödüllü Kısa Film 'Sessiz Plan'ın Özel Gösterimi Yapıldı

Haber : Hilal Solmaz

(İSTANBUL) - Tokyo'dan Los Angeles'a uzanan festival yolculuğunda birçok ödüle layık görülen kısa film "Sessiz Plan"ın özel gösterimi Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirildi. Yönetmen Ömer Yıldırım, "Benim için mesele her şeyden önce güçlü bir hikaye anlatmaktı. Senaryo sürecinde sağır oyuncularımızın gözlemleri, jestleri ve hayatlarındaki küçük detaylar karakterleri zenginleştirdi. Ancak bu bir belgesel değil; her zaman kurmaca bir yapının içinde bu katkıları dengelemeye çalıştım" dedi.

Yönetmenliğini Ömer Yıldırım'ın üstlendiği kısa film "Sessiz Plan", Tokyo'daki Best Indie Film Awards ve Los Angeles'taki Global Shorts gibi uluslararası festivallerde kazandığı ödüllerin ardından İstanbul Beyoğlu Sineması'nda özel gösterimle izleyiciyle buluştu. Gösterime yönetmen Ömer Yıldırım'ın yanı sıra filmde rol alan oyuncular ve ekip üyeleri katıldı.

"Bir gün tüm sesler kaybolsa, en çok hangi sesi özlerdiniz?" sorusunu merkezine alan Sessiz Plan, yıllarca sevdiklerinin seslerini kaydeden dört sağır gencin, umutla bekledikleri bir işitme cihazı projesinden son anda çıkarılmalarıyla yaşadıkları kırılma anını konu alıyor. Film, bu hayal kırıklığının ardından sessizliği bir kabulleniş değil, direniş biçimi olarak yeniden tanımlayan dört bireyin ortak mücadelesini anlatıyor.

Gerçek hayattan esinlenen oyunculuk

Filmde sağır oyuncular Berk Aydın ve Elif Çakırtaş, kendi deneyimlerinden yola çıkarak rollerine hayat veriyor. Oyunculuğun yanı sıra işaret dili eğitmenliği yapan Merve Ayaz ile bu rol için işaret dili eğitimi alan Mehmet Şah Çelik de başrolde yer alıyor. Kadroda ayrıca Emin Yaşar, Ahmet Talay, Sabri Arafatoğlu, Müslüm Tamer, Emre Ertunç ve Özge Kutlu gibi isimlerin yanı sıra çocuk oyuncular Tapdığ Aliyev ve Enes Eymen Ayvaz bulunuyor.

"Didaktik bir mesaj verme iddiasında değiliz"

ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Yönetmen Ömer Yıldırım, Sessiz Plan filminde sağır oyuncuların gerçek deneyimlerinden faydalandıklarını ancak filmin kurmaca yapısına sadık kaldıklarını belirtti.

Yıldırım, bu süreci "Benim için mesele her şeyden önce güçlü bir hikaye anlatmaktı. Senaryo sürecinde sağır oyuncularımızın gözlemleri, jestleri ve hayatlarındaki küçük detaylar karakterleri zenginleştirdi. Ancak bu bir belgesel değil; her zaman kurmaca bir yapının içinde bu katkıları dengelemeye çalıştım" ifadeleriyle anlattı.

Filmin sosyal mesaj vermeyi amaçlayan bir yapım olmadığının altını çizen Yıldırım, Sessiz Plan'ın bir sosyal sorumluluk projesi ya da "engelli filmi" gibi konumlandırılamayacağını vurgulayarak, "Filmimizin merkezinde sağır karakterler var ama onları temsil etme ya da didaktik bir mesaj verme iddiasında değiliz. Bu, başrollerinde sağır bireylerin yer aldığı bir sinema filmi ve onlar bu anlatının öznesi" şeklinde konuştu.

İşaret dilinden ilhamla: Sessizliğin içinden bir hikaye

Kendi kişisel geçmişinde sağır bireylerle doğrudan bir bağlantısı olmadığını söyleyen yönetmen, senaryo süreciyle birlikte bu dünyayı tanımaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Filmi yazana kadar sağır bireylerle doğrudan bir tanışıklığım yoktu. Senaryoyu geliştirirken onların dünyasını daha yakından tanımaya, dilini ve kültürünü öğrenmeye çalıştım. Oyuncularımız ve işaret dili eğitmenimiz Merve Ayaz ile birlikte önemli bir yol katettik. Film gösterimlerinde sağır izleyicilerden ya da ailelerinden şimdiye kadar hep olumlu ve destekleyici geri dönüşler aldık. Bu da doğru bir yaklaşım sergilediğimizin bir göstergesi."

Uluslararası festivallerde ödüller

Film, Tokyo Best Indie Film Awards'ta "En İyi Senaryo" ve "En İyi Orijinal Fikir" ödüllerine layık görüldü. Aynı festivalde "En İyi Kısa Film" ve "En İyi Kurgu" kategorilerinde aday gösterildi. Global Shorts'ta "Onur Ödülü" kazanan Sessiz Plan, İtalya'daki Rome Prisma Film Awards'ta finalist oldu, İskoçya'daki The Monthly Film Festival'da ise "En İyi Fragman" dalında aday gösterildi.