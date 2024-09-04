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Rektöre sırtlarını dönüp elektrikleri kestiler! ODTÜ'de mezuniyet törenine damga vuran protesto

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ODTÜ'deki mezuniyet törenine öğrencilerin protestosu damga vurdu. Öğrenciler ve veliler, Rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil konuşurken sırtlarını dönüp ıslıkladı. Yozgatlıgil'in konuşması sırasında stadyumdaki görüntü ve ses sistemi kesildi.

ODTÜ öğrencilerinin mezuniyet töreninde Rektör Ahmet Yozgatlıgil'in konuşmasını sırtlarını dönen öğrenciler ve veliler, Yozgalıgil'i ıslıklayarak protesto etti. Konuşması sırasında stadyumdaki görüntü ve ses sistemi kesildi.

ODTÜ Mezuniyet Töreninde Rektör Protestosu

ODTÜ'DEKİ MEZUNİYET TÖRENİNE "PROTESTOLAR" DAMGA VURDU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin mezuniyet töreni Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Kortej ve geleneksel mezun pankartlı yürüyüşten sonra havanın kararmasıyla pankartlar tribünlerden görünmedi. Öğrenciler ve yakınları "ışıkları aç" sloganları eşliğinde okul yönetimini protesto etti.

ODTÜ Mezuniyet Töreninde Rektör Protestosu

REKTÖRE SIRTLARINI DÖNDÜLER

Konuşması için kürsüye gelen Rektör Ahmet Yozgatlıgil'in konuşması sırasında veliler ve öğrenciler rektörü sırtlarını dönerek protesto etti. Protesto sırasında stadyumdaki görüntü ve ses sistemi kesildi.

ODTÜ Mezuniyet Töreninde Rektör Protestosu

ODTÜ Mezuniyet Töreninde Rektör Protestosu

ODTÜ Mezuniyet Töreninde Rektör Protestosu

Kaynak: ANKA / Güncel

Ahmet Yozgatlıgil Eğitim Güncel Rektör

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Yorumlar (1)

Yasar Unal:

Seçilmiş rektör olsa böyle olmazdı herhalde. Atanmış rektörün düştüğü çok kötü bir durum . Ama kendisinin bu durumdan etkileneceğini düşünmüyorum.

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