Rektöre sırtlarını dönüp elektrikleri kestiler! ODTÜ'de mezuniyet törenine damga vuran protesto

ODTÜ öğrencilerinin mezuniyet töreninde Rektör Ahmet Yozgatlıgil'in konuşmasını sırtlarını dönen öğrenciler ve veliler, Yozgalıgil'i ıslıklayarak protesto etti. Konuşması sırasında stadyumdaki görüntü ve ses sistemi kesildi.

ODTÜ'DEKİ MEZUNİYET TÖRENİNE "PROTESTOLAR" DAMGA VURDU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin mezuniyet töreni Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Kortej ve geleneksel mezun pankartlı yürüyüşten sonra havanın kararmasıyla pankartlar tribünlerden görünmedi. Öğrenciler ve yakınları "ışıkları aç" sloganları eşliğinde okul yönetimini protesto etti.

REKTÖRE SIRTLARINI DÖNDÜLER

Konuşması için kürsüye gelen Rektör Ahmet Yozgatlıgil'in konuşması sırasında veliler ve öğrenciler rektörü sırtlarını dönerek protesto etti. Protesto sırasında stadyumdaki görüntü ve ses sistemi kesildi.