Ödemişli Yem Satıcısı: "Yem Fiyatları Arttı, Üretici Ahırını Tamamen Boşaltmaya Çalışıyor"

Ödemişli yem satıcısı Volkan Özcan, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'e girdi maliyetlerindeki artıştan yakındı. Özcan, "Yem fiyatları son 1,5 yılda 120 liralardan 400 liralara çıktı. Üretici yıllardır emek vererek çoğalttığı hayvan sayısını şimdi düşürmeye veya ahırını tamamen boşaltmaya çalışıyor" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir'in Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Sertel'in sohbet ettiği yem satıcısı Volkan Özcan, fiyat artışlarından dert yandı.

Girdi maliyetlerinin sürekli yükselmesinden dolayı et, süt, peynir fiyatlarının da arttığını ifade eden Özcan, devletin başta akaryakıt ve elektrik olmak üzere girdi maliyetlerini düşürmesi gerektiğini söyledi. Girdi maliyetlerinin düşürülmesinin zincirleme şekilde tüketiciye olumlu yansıyacağını dile getiren Özcan, şunları söyledi:

YEM FİYATLARI YÜZDE 230 ARTTI

"Girdi maliyetleri arttıkça hayvan yetiştiricisi de zor duruma düşüyor. Birçok üretici girdi fiyatlarına dayanamadığı için yıllardır büyüttüğü çiftliğini bir seferde boşaltmak zorunda kalıyor. Yemin çuvalı geçen yıl 170-180 liraydı. Son 1,5 yılda 120 liradan 400 liralara kadar çıktı. Şimdi 350 lira civarında seyrediyor fiyatlar. Öte yandan üretici parasal anlamda yetişemediği için hayvanların yeminden kısmak zorunda kalıyor. Satışlarımızda yüzde 40 düşüş var. Devletimizin akaryakıt ve elektrik gibi temel girdi maliyetlerini düşürmesi gerek. Maliyetler düşsün ki yem fabrikaları ucuza üretsin, ucuza satsın. Üretici de yemi ucuza alsın. Böylece et ve süt fiyatları da sürekli artmaz. Dolayısıyla tüketici de rahatlar."

SÜT İNEKLERİ KESİME GİDİYOR

Yem ve diğer girdi fiyatlarındaki artışlardan dolayı inek kesiminin de arttığını vurgulayan Özcan, "Bölgede müthiş inek kesimi var. Artık üretici dayanamaz halde. Yıllardır hayvan sayısını artırmak için uğraş verenler son bir yılda hayvanlarını satmak veya kesime yollamak zorunda kaldı. Bugünkü maliyetlere göre süt fiyatının en az 10 lira olması lazım. Ama süt fiyatları yükselince peynir, süt ve et fiyatları da artacak. Bu da tüketiciyi zor duruma sokacak. Bu işin en kolay yolu girdi maliyetlerini düşürmek. Başka çıkış yolu yok" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa katkısının bölge için bir avantaj olduğunu da ifade eden Özcan, buna rağmen sektörün genel anlamda zor bir süreçten geçtiğini vurguladı.