Ödemiş'teki Orman Yangını 11 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Küçükkavulcuk Mahallesi'nde çıkan orman yangını 11 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

11 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Küçükkavulcuk Mahallesi'nde, saat 13.56'da çıkan orman yangını 11 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, ekiplerin karadan yaptığı söndürme çalışmalarında alevlere 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR,